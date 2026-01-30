Nach einer monatelangen Rally mit historischen Höchstständen kam es an den Edelmetallmärkten zu einer abrupten Korrektur. Gold und Silber verzeichneten den stärksten Rücksetzer seit Jahren. Gold fiel zeitweise um bis zu 8 % und rutschte unter die Marke von 5.000 US-Dollar je Unze, während Silber mehr als 17 % verlor und unter 100 US-Dollar sank. Auch andere Metalle gerieten unter Druck: Kupfer gab nach seinem jüngsten Rekordhoch um über 3 % nach, Platin verlor mehr als 10 %.
Auslöser des Ausverkaufs war eine kräftige Erholung des US-Dollars. Diese wurde durch Berichte befeuert, wonach die Trump-Administration Kevin Warsh als neuen Vorsitzenden der US-Notenbank nominieren will. Warsh gilt als Inflationsfalke, was die Erwartung eines strafferen geldpolitischen Kurses nährte und den Greenback stärkte. Ein festerer Dollar verteuert Edelmetalle für Investoren außerhalb der USA.
Die Korrektur war überfällig nach den massiven Kursgewinnen. Der Rückschlag bietet neue Gelegenheiten zum Aufstocken bei Gold/Silber.
