Die Redcare Pharmacy-Aktie steht an der Börse stark unter Druck und nun gibt es die nächste schlechte Nachricht für den MDAX-Konzern. Das müssen Anleger jetzt wissen: Neue Apothekenreform als Belastungsfaktor Redcare Pharmacy leidet aktuell unter niedrigen Margen und wachsender Konkurrenz. Als neuer Belastungsfaktor könnte nun auch noch die geplante Apothekenreform der SPD und CDU/CSU hinzukommen. Heinrich Meyer, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de