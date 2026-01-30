Die SanDisk-Aktie erlebt seit Monaten einen unfassbaren Höhenflug. Wer vor einem halben Jahr in den Hersteller von Flash-Speicherlösungen investierte, hat sein Kapital inzwischen mehr als verzwölffacht. Auch seit Jahresbeginn hat sich der Aktienkurs von SanDisk schon mehr als verdoppelt. Warum reißen sich Anleger plötzlich um die Aktien des Speicherspezialisten? Definitiv kein Langweiler mehr Die meisten von uns kennen SanDisk als Hersteller von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de