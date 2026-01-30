Werbung







Webinar - Sentimentanalyse - Profitieren von Angst und Gier

Die Börsen wirken unverwundbar, doch der Boden ist fragil: In den USA treibt die KI-Story Indizes auf Rekordniveau, die Federal Reserve hält die Zinsen stabil und der Markt setzt weiter auf Lockerungen im Jahresverlauf. Europa startet stark ins Jahr, zugleich trüben sich deutsche Wachstumsprojektionen ein - eine Gemengelage, in der ein Blick unter die Oberfläche lohnt. Nicolas Saurenz von Feingold Research und Stefan Riße (Acatis ) sezieren am Montag, wie viel Substanz hinter dem Momentum steckt und wo die nächsten Stimmungsbrüche lauern.

Im Zentrum steht das KI-Rennen: Wer kontrolliert die Wertschöpfung? Big Tech fährt die Investitions-Kurve weiter steil nach oben, was bei Anlegern nicht nur gut ankommt, wie Microsoft oder Meta gezeigt haben. Wir diskutieren die Stimmung am Markt und zeigen, wie sich Fear-&-Greed-Signale - von Put/Call bis ETF-Zuflüssen - in Timing, Positionsgröße und Absicherung übersetzen lassen. Dazu darf natürlich der Blick auf Edelmetalle nicht fehlen, die derzeit quasi in einer "eigenen Liga" spielen.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Unsere Börsenprofis beleuchten top aktuelle Themen unter den Aspekten Volatilität, Sentiment und Saisonalitäten. Dabei werden Märkte, Zinsen, Rohstoffe und Einzelwerte fundamental sowie charttechnisch unter die Lupe genommen. Passende Handelsideen werden abgeleitet und konkrete Produktideen vorgestellt.

Referenten