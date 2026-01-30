© Foto: Dilara Irem Sancar - AnadoluOpenAI bereitet einen Börsengang noch in diesem Jahr vor. Der Druck wächst. Rivalen, Milliardenverluste und interne Umbrüche verschärfen die Lage.OpenAI bereitet einen Börsengang bereits für das vierte Quartal dieses Jahres vor und beschleunigt damit seine bisherigen Planungen. Das berichten mit den Vorgängen vertraute Personen dem Wall Street Journal. Hintergrund ist der wachsende Wettbewerbsdruck durch den KI-Rivalen Anthropic, der ebenfalls mit einem schnellen Gang an den Kapitalmarkt liebäugelt. Der Konzern führt nach Angaben von Insidern informelle Gespräche mit Investmentbanken an der Wall Street und baut parallel seine Finanzabteilung deutlich aus. Zuletzt verpflichtete OpenAI Ajmere …Den vollständigen Artikel lesen
