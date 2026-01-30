Bad Wimpfen (ots) -Das "Alesto Selection Studentenfutter Classic" erhält in der aktuellen Ausgabe der ÖKO-TEST (02/2026) die Bestnote "Sehr gut". Die ausgewogene Mischung aus Sultaninen, Mandeln, Walnüssen, Haselnüssen und Paranüssen sowie Cashewkernen punktet mit einem Ballaststoffgehalt von 6,5 Gramm pro 100 Gramm. Besonders positiv bewerten die Tester die "sehr guten" Inhaltsstoffe.Auch der "Maribel Bio Agavendicksaft" von Lidl schneidet mit der Note "Sehr gut" ab. Das Produkt beinhaltet keinen Fremdzucker und überzeugt vollumfänglich durch seine "sehr guten" Inhaltsstoffe.Das "Kania Jodsalz mit Fluorid" punktet in der aktuellen Ausgabe der ÖKO-TEST. Die Tester bescheinigen dem aus Deutschland stammenden Produkt der Sorte Siedesalz ein "gutes" Gesamtergebnis. Mit Fluorid-Zusatz, guten Inhaltsstoffen und einem günstigen Preis von 29 Cent pro 500 Gramm (Grundpreis: 0,58 Euro/ Kilogramm) gehört es zu den verlässlichen Klassikern im Gewürzschrank.Zum wiederholten Male stellt Lidl die Qualität seines Non-Food-Sortiments unter Beweis. Der "Silvercrest Toaster STC 850 E4" erhält in der aktuellen Stiftung Warentest (02/2026) das Qualitätsurteil "Gut" (2,0). Besonders überzeugend ist die sehr gute Handhabung (Note 1,4), etwa bei Bedienung und Brotentnahme sowie die ebenfalls sehr gute Bewertung in Sicherheit und Konstruktion (1,2). Mit einem Onlinepreis von rund 25 Euro ist der Silvercrest zudem das günstigste Gerät im Test und wird von der Stiftung Warentest als Preistipp hervorgehoben.Das "Cien Trockenshampoo Flower Fresh" erhält in der aktuellen Ausgabe der ÖKO-TEST das Gesamturteil "Sehr gut". Ausschlaggebend sind die sehr guten Inhaltsstoffe sowie der günstige Preis von 1,95 Euro für 200 Milliliter (Grundpreis: 9,75 Euro/Liter).Im aktuellen Test der Stiftung Warentest überzeugen die "Cien Reinigungstücher Classic 3in1" mit der Gesamtnote "Gut" (2,1). Besonders punkten konnten sie durch ein gutes Hautgefühl sowie die sehr gute Benutzerfreundlichkeit der Verpackung. Einmal mehr zeigt sich: Sowohl im Food- als auch im Near- und Non-Food-Bereich bietet Lidl beste Qualität zu attraktiven Preisen.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Corporate Media Relations Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6207350