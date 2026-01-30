Ein Kurseinbruch bei Microsoft löst eine Kettenreaktion in gleich mehreren Märkten aus. Neben Aktien stürzen sogar Gold und Silber ab, hunderte Milliarden an Börsenwert verpuffen. Der gestrige Ausverkauf zeigt, wie nervös der Markt ist - und was Anleger jetzt beachten sollten. Ein einziger Börsentag hat gereicht, um die Stimmung an den Märkten deutlich zu drehen. Auslöser waren die Quartalszahlen von Microsoft, die zwar die Erwartungen trafen - aber ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE