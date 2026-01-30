ATOSS Software hat starke vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 sowie das vierte Quartal veröffentlicht, die eine verbesserte Dynamik in der zweiten Jahreshälfte bestätigen. Der Umsatz im vierten Quartal stieg im Jahresvergleich um 12%, angetrieben von der anhaltenden Stärke in den Bereichen Cloud und Abonnement, die um 28% zulegten. Das EBIT übertraf die Erwartungen mit einer Marge von etwa 40%. Im Geschäftsjahr 2025 erhöhte sich der Umsatz um 11% bei einer EBIT-Marge von 36%, unterstützt durch eine verbesserte Umsatzqualität und einen wachsenden Anteil wiederkehrender Einnahmen. Der Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 wird gestützt von einer starken Visibilität, da der ARR-Backlog einen erheblichen Teil des Umsatzes abdeckt und das zusätzliche Wachstum hauptsächlich durch neue robuste Nachfrage im Neugeschäft vorangetrieben wird. In Bezug auf KI bietet sich dem Unternehmen eine Differenzierungschance statt disruptiver Tendenzen. Auf dem aktuellen Kursniveau heben wir unsere Empfehlung von HALTEN auf KAUFEN an und erhöhen unser Kursziel auf 130,00 EUR (vorher 125,00 EUR) aufgrund höherer Margenannahmen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/atoss-software-se





© 2026 mwb research