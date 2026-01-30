Die nahe der Hauptstadt Seoul gelegene südkoreanische Stadt Incheon hat seit Jahren große Ambitionen beim Einsatz von Wasserstoff in der Mobilität. Jetzt wurde am Flughafen Incheon ein Wasserstoff-Mobilitätsknotenpunkt einschließlich einer Flüssigwasserstoff-Tankstelle errichtet. Mit dem Knotenpunkt soll die Umstellung von Flughafenbussen und Nutzfahrzeugen auf Wasserstoff unterstützt werden. Der Flughafen Incheon liegt zwar nicht direkt in Seoul, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
