Der Serviceroboter-Spezialist Richtech Robotics steht unter Druck: Die Aktie bricht um 20 Prozent ein, nachdem ein kritischer Bericht von Hunterbrook Zweifel an der kürzlich angekündigten Zusammenarbeit mit Microsoft geweckt hat. Das steckt dahinter.Auslöser der Turbulenzen war eine Mitteilung vom Dienstag, in der Richtech von einer "engen Zusammenarbeit" mit Microsoft im Rahmen der sogenannten AI Co-Innovation Labs sprach. In der Folge sprang die Aktie kurzfristig um rund 40 Prozent an.Laut eines ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär