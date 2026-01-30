Wermelskirchen (ots) -Die OBI Group Holding vertieft ihre erfolgreiche Partnerschaft mit dem Münchener Clean-Tech-Unternehmen 42watt: Deutschlands bekannteste Baumarktmarke* hat zum 27. Januar die Mehrheit der Anteile an der Eigentümerin von 42watt, der Enovato GmbH, übernommen. Mit diesem Schritt unterstreicht OBI erneut seine strategische Weiterentwicklung zum ganzheitlichen Lösungsanbieter für seine Kund:innen bei allen Fragen und Projekten rund um das eigene Zuhause.Sebastian Gundel, CEO OBI Group Holding: "Wir haben 42watt seit November 2023 begleitet und gesehen, mit welcher Leidenschaft das Team an Lösungen für die Energiewende arbeitet. 42watt passt strategisch optimal zu OBI. Gemeinsam definieren wir neu, was Home Improvement im 21. Jahrhundert bedeutet: OBI verkauft mehr als Produkte, wir ermöglichen ein nachhaltiges Zuhause. Die Integration von 42watt ist ein klares Signal für unsere Transformation von OBI zum Lösungsanbieter."Marcus Dietmann, Gründer und Geschäftsführer von 42watt: "Mit OBI im Rücken können wir unsere Technologie noch breiter zu den Menschen bringen. Für uns ist das die Chance, genau den Hebel für den Klimaschutz im Gebäudesektor anzusetzen, den wir schon immer im Blick hatten: einfach, digital und für jede:n machbar. Wir freuen uns riesig darauf, mit OBI in die nächste Phase unserer Mission zu gehen."Der Vorteil für OBI Kund:innen ist bei energetischen Sanierungsprojekten der universelle "One-Stop-Shop"-Ansatz von 42watt: Anders als bekannte Hyper-Scaler ist das Münchener Clean-Tech-Unternehmen nicht auf fixe Komponenten-Anbieter festgelegt, arbeitet zudem mit einem eigenen Netzwerk an lokalen Fachwerkbetrieben zusammen und betreut jedes Vorhaben von der ersten Kontaktaufnahme bis zum erfolgreichen Abschluss. Neben der Beratung zu Fördermöglichkeiten und der Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans (iSFP) macht dieser Rundum-Ansatz von 42watt jedes Projektvorhaben so komfortabel und individuell wie möglich, insbesondere durch die nicht auf eine definierte Auswahl beschränkte Produktrange von Wärmepumpe & Co. Besonders wertvoll ist, dass 42watt nicht nur bei Null startende Sanierungsprojekte realisiert, sondern bereits umgesetzte Maßnahmen integriert und weiter ausgebaut werden können."Mit der starken Marke OBI im Rücken und unserer flächendeckenden Präsenz in Deutschland schaffen wir für 42watt die optimale Plattform, um den branchenführenden Ansatz zum Erreichen der Energiewende in Deutschland weiter voranzutreiben. Nach dem Frühphasen-Invest 2023 ist unsere Mehrheitsbeteiligung nun der nächste logische Schritt. Sie zeigt, wie wir über unser Corporate Venture Capital Team gezielt Lösungen identifizieren, fördern und entwickeln, die perfekt auf die strategischen Wachstumsfelder von OBI einzahlen, und wie sich Potenziale in einem führenden Ökosystem entfalten lassen," sagt Felix Weber, Head of Innovation bei OBI.Ab sofort kann online über obi.de (https://www.obi.de/)bzw. die heyOBI-App und zukünftig auch vor Ort in einem der deutschlandweit mehr als 350 OBI Märkte ein energetisches Sanierungsprojekt gestartet werden - kompetent begleitet von 42watt und Deutschlands bekanntester Baumarktmarke*.* Quelle: Brand Performance Studie 2024 i. A. von OBIÜber OBIallesmachbar - Eine der führenden Adressen für DIY in Deutschland und EuropaMit OBI lässt sich das Zuhause kreativ und selbst gestalten. Das Angebot umfasst Produkte und Serviceangebote für die Bereiche Heimwerken, Bauen und Garten. Die Befähigung, das eigene Zuhause nach den eigenen Vorstellungen, Möglichkeiten und DIY-Kenntnissen umzusetzen, steht für OBI an erster Stelle. Neben dem stationären Handel setzt OBI auf digitale Kunden- und Beratungskommunikation über die Plattform heyOBI. OBI ist heute europaweit mit mehr als 650 Märkten aufgestellt. Neben dem deutschen Heimatmarkt ist OBI auch in acht weiteren europäischen Ländern vertreten: Italien, Österreich, Polen, Schweiz, Slowenien, Slowakei, Tschechische Republik und Ungarn. OBI ist ein Unternehmen der Tengelmann Gruppe.Weitere Informationen im OBI Newsroom (https://www.obi.de/corporate/presse) sowie auf www.obi.de.OBI in Zahlen- 40.000 Mitarbeitende- 661 Standorte in 9 Ländern- 356 Märkte in Deutschland- Mehr als 9 Millionen registrierte heyOBI Nutzer:innen- 8,2 Milliarden Euro Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2024Über 42watt42watt begleitet Hausbesitzer bei der energetischen Sanierung von Wohngebäuden. 42watt begleitet Hausbesitzer bei der energetischen Sanierung von Wohngebäuden. Der Fokus liegt auf klaren Entscheidungen und technisch sauberen Lösungen. Die Leistungen reichen von unabhängiger Beratung über individuelle Sanierungsfahrpläne und Förderbegleitung bis zur Planung und Umsetzung. Auch nach der Sanierung unterstützt 42watt bei der Optimierung des Gebäudebetriebs. Der Ansatz strukturiert komplexe Vorhaben in klaren Schritten. So werden energetische Sanierungen planbar, wirtschaftlich und verlässlich. Ziel sind Lösungen, die zum Gebäude passen und Investitionen langfristig tragfähig machen.