HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für Atoss Software von 125 auf 130 Euro angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Alexander Zienkowicz attestierte dem Spezialisten für Workforce Management am Freitag solide Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025. Der weitere Wachstumsweg sei dank bestehender Kontrakte gut berechenbar./ag/ajx
30.01.2026
30.01.2026
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005104400
