Köln (ots) -- Trotz hoher Rohstoffpreise: Fairtrade-Kakaoabsatz in Deutschland steigt 2025- 30 Jahre Fairtrade-Kakao als Fundament für resiliente Lieferketten und bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen im Kakaoanbau- Fairtrade auf der ISM: Halle 10.2, Stand A041Fairtrade Deutschland blickt optimistisch auf die Absatzentwicklung von fairem Kakao: Trotz hoher Rohstoffpreise und anhaltender Herausforderungen in den globalen Lieferketten prognostiziert die Organisation für 2025 einen deutlichen Anstieg des Fairtrade-Kakaoabsatzes um rund 11,7 Prozent auf 99.000 Tonnen.Von dem Wachstum profitieren die Fairtrade-Kakaokooperativen: Rund 22 Mio. Euro Prämien-Gelder erwirtschafteten sie für ihre Kakaoverkäufe 2025, so die Prognose. Die Prämie erhalten sie zusätzlich zum Verkaufspreis. Sie fließt unter anderem in bessere Einkommen, Bildungsprojekte, Klimaanpassungsmaßnahmen und die Stärkung lokaler Strukturen."Wir sehen sehr klar: Verbraucher*innen greifen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten weiterhin zu Schokolade mit echtem Kakao - und setzen dabei zunehmend auf Produkte mit dem Fairtrade-Siegel", sagt Claudia Brück, Vorständin bei Fairtrade Deutschland "Drei Jahrzehnte Erfahrung im Kakaomarkt machen Fairtrade zu einem stabilen Partner - gerade in Zeiten hoher Unsicherheit."30 Jahre Fairtrade-Kakao: Von den ersten Tafeln zum Marktstandard2026 feiert Fairtrade Deutschland 30 Jahre Fairtrade-Kakao. 1996 kamen die ersten gesiegelten Tafeln Schokolade und Trinkschokoladen auf den deutschen Markt. Im Jahr 2024 erreichte Fairtrade-Kakao einen Marktanteil von 21 Prozent. Inzwischen bieten 185 Partner Produkte mit fair gehandeltem Kakao an.Ein Meilenstein war die Einführung des Fairtrade-Kakao-Programms im Jahr 2014, das Partnern den Einstieg in Fairtrade-Kakao erleichtert hat und einherging mit der Einführung des Rohstoff-Siegels. Das Fairtrade-Siegel auf weißem Grund zeigt an, dass die auf dem Etikett genannte Zutat aus fairem Handel stammt. Seither können Unternehmen Fairtrade-Kakao als Einzelrohstoff beziehen und über mehrere Sortimente hinweg oder für die Gesamtproduktion verwenden. Bereits im ersten Jahr des Programms stieg der Absatz um das Zwanzigfache.In den vergangenen drei Jahrzehnten wurden über 570.000 Tonnen Fairtrade-Kakao in Deutschland abgesetzt. Die daraus resultierenden Prämienzahlungen von mehr als 130 Millionen Euro haben maßgeblich zur Stärkung der Kakaokooperativen beigetragen.Fairtrade-Strategie zur ExistenzsicherungDie Einkommenssituation von Kakaobauern und -bäuerinnen bleibt eine massive Herausforderung. Um dieser zu begegnen und Einkommen sowie Lebensbedingungen zu verbessern, hat Fairtrade eine Strategie für existenzsichernde Einkommen ins Leben gerufen.Diese umfasst die Berechnung eines Kakaopreises, in den essentielle Faktoren wie Zugang zu gesunden Nahrungsmitteln, sauberem Wasser, sicheren Wohnverhältnissen, Bildung, medizinischer Versorgung sowie finanzielle Rücklagen für unerwartete Ereignisse und Altersvorsorge miteingerechnet werden.Neben den monetären Aspekten fördert die Fairtrade-Strategie auch nachhaltige Anbaumethoden und stellt langfristige Handelspartnerschaften her, die größere Abnahmemengen ermöglichen. Fairtrade-Partner investieren in begleitende Programme, die sowohl einzelne Bäuerinnen und Bauern, als auch die Gemeinschaft der Kooperativen stärken.Fairtrade auf der ISM 2026: Securing Cocoa's Future - TogetherUnter dem Leitthema "Securing Cocoa's Future - Together" präsentiert sich Fairtrade Deutschland auf der ISM 2026 in Köln. Besucher*innen finden Fairtrade in Halle 10.2 | Stand A041.- Ein besonderes Highlight ist der Vortrag von Fairtrade Deutschland am Sonntag, 1. Februar, um 11:00 Uhr auf der Expert Stage: "Globale Lieferketten unter Druck: Fairtrade als Erfolgsfaktor für Süßwarenunternehmen" Dort zeigt Fairtrade, wie Unternehmen mit fairen Handelsstrukturen Risiken reduzieren, Resilienz aufbauen und zugleich ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden können.- Sie haben Interesse an einem Interview vor oder während der ISM? Vereinbaren Sie per Mail an presse@fairtrade-deutschland.de einen Interviewtermin mit Claudia Brück, Vorständin Fairtrade Deutschland für Kommunikation und Politik:- Freitag, 30. Januar digital- Montag, 02. Februar auf der ISMPressekontakt:Fairtrade Deutschland e.V.Maarweg 165 | 50825 KölnLeitung ÖffentlichkeitsarbeitClaudia Brück +49 221 942040-31PressekontaktChristin Stein +49 221 942040-55presse@fairtrade-deutschland.deOriginal-Content von: Fairtrade Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52482/6207443