Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat eine neue Unternehmensanleihe (ISIN US38145GAR11/ WKN A4EN0U) in US-Dollar herausgegeben, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe laufe bis zum 21. Januar 2032 und weise einen Kupon von 4,516% auf. Zinszahlungen würden halbjährlich stattfinden, erstmals am 21. Juli 2026. Das Volumen belaufe sich auf 3,75 Milliarden US-Dollar, die Mindestanlage betrage 1.000 US-Dollar. Die Notierung liege aktuell bei 99,855% (Stand: 28.01.2026). Für Anleger aus dem Euroraum sei das Wechselkursrisiko zu beachten. Goldman Sachs habe das Recht, die Anleihe unter bestimmten Bedingungen vor dem regulären Laufzeitende zu kündigen. (News vom 29.01.2026) (30.01.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de