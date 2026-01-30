Linz (www.anleihencheck.de) - Nach dem Spitzenwert von 1,2080 testete das Währungspaar EUR/USD gestern die Marke von 1,1900, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Heute warte der Devisenmarkt gespannt auf die Vorstellung des neuen FED-Vorsitzenden durch Donald Trump. Während zuletzt der BlackRock-Manager Rick Rieder favorisiert worden sei, gelte nun Kevin Warsh als aussichtsreicher Kandidat. Unabhängig von der Personalie werde erwartet, dass sich der neue FED-Chef für niedrigere Zinsen einsetze. Halte sich der EUR/USD über 1,1900, würden Kurse jenseits der 1,2000 wahrscheinlich bleiben. Die nächsten charttechnischen Widerstände lägen bei 1,2080 und 1,2230. Um von kurzfristigen Kursspitzen, infolge der Nominierung, zu profitieren, würden sich aktuell Limit-Orders anbieten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
