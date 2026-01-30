Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Frankreich hat eine neue längerfristige Staatsanleihe (ISIN FR0014015MU5/ WKN A4ENV4) mit einem festen jährlichen Zinssatz von 4,10% emittiert, so die Börse Stuttgart.Das Emissionsvolumen betrage 10 Milliarden Euro, die Anleihe könne bereits ab einer Stückelung von 1 Euro gezeichnet werden. Die erste Zinszahlung erfolge am 25. Mai 2026, Rückzahlungstermin sei der 25. Mai 2046. Zum aktuellen Kurs von 99,82% (Stand: 28.01.2026) ergebe sich eine Rendite bis zur Fälligkeit von rund 4,11%. S&P bewerte Frankreich mit A+, Moody's mit Aa3 und DRBS Morningstar mit AA. (News vom 29.01.2026) (30.01.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
