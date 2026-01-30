Forschende der RWTH Aachen haben im Projekt upBUS den ersten Prototypen ihres Elektrobus-Seilbahn-Vehikels getestet. In dem vom Bund geförderten Vorhaben entsteht ein Mobilitätssystem, das autonom fahrende Elektro-Minibusse mit urbanen Seilbahnen vereint. Ein autonomer Mini-Elektrobus, der sich in eine Seilbahn einkoppeln kann - das ist die Vision, die hinter dem Forschungsprojekt upBUS steht, an dem sich mehrere Institute der RWTH Aachen beteiligen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
