Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - 30 janvier 2026) - Nuvau Minerals Inc. (TSXV: NMC) Nuvau Minerals a le plaisir de faire le point sur ses activités, en soulignant le succès des programmes d'exploration de 2025 et en présentant ses projets pour 2026. Les travaux d'exploration précédents ont permis de faire d'importantes découvertes d'or et de métaux de base et d'élargir l'inventaire de minerai de métaux de base du Projet Matagami de la compagnie, dans la région de l'Abitibi, au Québec.

« Nous sommes entrés en bourse fin 2024 avec pour mission d'augmenter les ressources en métaux de base, d'amorcer des travaux d'exploration ciblant l'or sur notre propriété de grande envergure, peu considérée jusqu'à présent, et d'accélérer les travaux en vue de la reprise des activités minières », a déclaré Peter van Alphen, président et chef de la direction de Nuvau. « Dotée d'importantes installations de traitement existantes et d'exploitations minières déjà autorisées, la propriété Matagami représente véritablement une opportunité de production à court terme avec un capital de démarrage limité. Nous avons réalisé des progrès significatifs en développant deux zones de minéralisation de sulfures massifs volcanogènes (SMV), en découvrant un nouveau système aurifère orogénique à Bracemac et en prouvant l'extension de la minéralisation à la mine Bracemac-McLeod. Ces travaux posent les bases d'une actualisation des estimations de ressources minérales de la propriété, d'une mise à jour des études économiques et de la réalisation de l'option d'acquisition conclue avec Glencore. »

Principales réalisations en 2025

L'exploration s'est poursuivie sur l'ensemble de la propriété, tandis que plusieurs initiatives visant à faire avancer la reprise prévue de la production ont également progressé :

Un programme de forage sonic a été réalisé afin d'explorer la présence de minéralisation dans le till glaciaire; celui-ci a mis en évidence une anomalie aurifère significative, avec plus de 2 000 grains d'or par 10 kg de matériau, dans un secteur sous-exploré de la propriété, anomalie confirmée par un échantillon quasi contigu contenant 295 grains d'or, dans le forage PD-23-030s.

a été réalisé afin d'explorer la présence de minéralisation dans le till glaciaire; celui-ci a mis en évidence une anomalie aurifère significative, avec plus de 2 000 grains d'or par 10 kg de matériau, dans un secteur sous-exploré de la propriété, anomalie confirmée par un échantillon quasi contigu contenant 295 grains d'or, dans le forage PD-23-030s. Projet de métaux de base Caber Complex - La société a mené à bien un programme de forage qui a permis d'intersecter de nombreux intervalles à haute teneur dans les gisements du Complexe de Caber. Ces travaux ont été réalisés afin d'augmenter la densité de forage en vue de la mise à jour de l'Estimation des Ressources Minérales (ERM).

- La société a mené à bien un programme de forage qui a permis d'intersecter de nombreux intervalles à haute teneur dans les gisements du Complexe de Caber. Ces travaux ont été réalisés afin d'augmenter la densité de forage en vue de la mise à jour de l'Estimation des Ressources Minérales (ERM). Zone Renaissance - À la suite de la nouvelle découverte de SMV en 2023, à partir de la première cible géophysique testée par Nuvau au nord des gisements Caber. 27 trous ont été forés, dont 16 ont intersecté une minéralisation de sulfures semi-massifs à massifs. Une autre zone de minéralisation de type SMV a été découverte sur la cible PD1-Est, une anomalie géophysique voisine testée en 2025.

- À la suite de la nouvelle découverte de SMV en 2023, à partir de la première cible géophysique testée par Nuvau au nord des gisements Caber. 27 trous ont été forés, dont 16 ont intersecté une minéralisation de sulfures semi-massifs à massifs. Une autre zone de minéralisation de type SMV a été découverte sur la cible PD1-Est, une anomalie géophysique voisine testée en 2025. Extension McLeod - Sept nouvelles intersections sur 5 526 mètres de forage en 2024 et 2025, dans le prolongement du programme de 2023 qui a mis à jour le potentiel d'extension de la minéralisation à proximité des travaux miniers existants, y compris une intersection impressionnante de 15,30 mètres à 2,92 % de cuivre, 15,32 % de zinc, 0,39 g/t d'or et 98,16 g/t d'argent.

Un nouvel horizon aurifère potentiel a été découvert en 2025, immédiatement à l'est de la mine Bracemac, dans une intrusion de Tonalite, où le tout premier forage a recoupé de l'or visible dans des veines de quartz qui ont donné 8,87 g/t d'or sur 1,05 mètre, dont 16,02 g/t d'or sur 0,55 mètre (BRCG-25-01). Les forages de suivi ont confirmé la continuité d'un vaste système minéralisé proche de la surface dans une zone cible de grande envergure, qui n'avait pas été testée dans le cadre des programmes historiques. Les résultats d'analyse sont présentés dans le tableau 1 à la fin du présent document.

Orientation stratégique en 2026

Le camp Matagami combine de manière unique un potentiel d'exploration à l'échelle d'un district et une opportunité de redémarrage de la production à court terme, soutenue par un vaste ensemble de claims, des ressources minérales existantes et des infrastructures autorisées. La figure 1 met en évidence certaines des zones cibles prioritaires pour l'exploration.

Figure 1: Zones d'exploration prioritaires de Nuvau pour 2026 en matière d'or et de métaux de base (sulfures massifs volcanogènes)

Pour obtenir une version améliorée de ce graphique, veuillez consulter ce lien :

https://images.newsfilecorp.com/files/11236/282153_8dbe903e74852bb4_001full.jpg

La société se prépare à lancer un programme d'exploration à grande échelle en 2026, poursuivant ainsi l'évaluation de plusieurs cibles aurifères de grande qualité et de plusieurs cibles prometteuses en métaux de base, incluant la zone de SMV de Daniel 25 et des anomalies géophysiques non évaluées dans le camp central.

L'exploration aurifère se concentrera sur la zone sous-explorée abritant l'anomalie aurifère de till à haute teneur, sur l'avancement de la cible Thunder Mine où des forages historiques ont recoupé plusieurs zones à haute teneur qui restent ouvertes, et sur l'évaluation du potentiel plus large de la présence d'or dans le mur de la mine Bracemac. Tous les permis ont été obtenus pour le programme d'exploration prévu pour 2026.

Nuvau continuera à faire avancer les travaux visant à mettre à jour ses estimations des ressources minérales pour les multiples gisements situés sur la propriété, en ciblant les mises à niveau du complexe Caber, ainsi que les estimations initiales des ressources minérales pour Bracemac-McLeod et Renaissance.

À la suite de la mise à jour des ressources, la société prévoit de mettre à jour l'Évaluation Économique Préliminaire (EEP) déjà réalisée afin d'y inclure une partie de ces ressources supplémentaires, ainsi que de mettre à jour les données économiques et les plans miniers associés. Les initiatives en matière d'obtention de permis se poursuivront également afin de préparer la propriété Matagami à la reprise des activités minières.

Mise à jour sur l'acquisition de droits à Matagami

Nuvau continue de faire progresser son accord d'acquisition de droits miniers concernant la propriété Matagami. Le 28 janvier 2026, Nuvau, Nuvau Minerals Corp. et Glencore Canada Corporation (« Glencore ») ont conclu un deuxième accord de prise de participation modifié et mis à jour (le « deuxième accord de prise de participation A&R »), qui modifie et met à jour les termes de l'accord de prise de participation daté du 25 mars 2022, tel que précédemment modifié et mis à jour le 28 juin 2024.

Nuvau, ayant satisfait à toutes les exigences de travail pour obtenir le droit d'acquérir une participation de 100 % dans la propriété Matagami, a travaillé en étroite collaboration avec Glencore pour finaliser le transfert de la participation de Glencore dans la propriété Matagami à Nuvau. Afin de faciliter ce transfert, Nuvau et Glencore ont convenu de certaines modifications techniques à apporter au deuxième accord d'acquisition de droits A&R afin de tenir compte, entre autres, de certaines considérations réglementaires, des obligations de Nuvau en matière de remplacement des garanties financières et du transfert des permis et autorisations à Nuvau. En outre, Nuvau a également accepté de garantir certaines obligations différées en vertu du deuxième accord d'acquisition de droits A&R, mis à jour pour refléter le statut de Nuvau Minerals Inc. en tant que garant des obligations. Conformément au deuxième accord d'acquisition de droits A&R, Nuvau doit finaliser l'acquisition au plus tard le 27 février 2026.

[Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au deuxième accord de participation aux bénéfices A&R, dont une copie [est/sera] disponible sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil de l'émetteur Nuvau.]

Tableau 1: Intervalles d'analyse de l'indice d'or orogénique à Bracemac

Intervalle DDH * De À Longueur Or g/t BRCG-25-01 255,75 265,00 9,25 1,13 Incluant 255,75 256,80 1,05 8,87 BRCG-25-02 273,60 274,10 0,50 7,07 BRCG-25-03 187,20 195,40 8,20 0,20 Incluant 187,20 188,00 0,80 1,37 BRCG-25-04 96,25 96,75 0,50 1,17 BRCG-25-04 196,80 233,40 36,6 0,40 Incluant 196,80 197,30 0,50 7,61 Incluant 202,30 202,85 0,55 3,15 Incluant 228,00 229,00 1,00 4,27 BRCG-25-04 293,70 294,20 0,50 2,23 BRCG-25-05 100,00 100,75 0,75 1,98 BRCG-25-05 394,10 401,30 7,20 0,30 Incluant 394,10 394,90 0,80 1,35 Incluant 400,80 401,30 0,50 1,54

* Intervalles affichant des teneurs supérieures à 1 g/t d'or ou composites de plus de 5 m à des teneurs > 0,2 g/t d'or.

* Les longueurs indiquées correspondent aux longueurs de carotte; l'épaisseur vraie demeure inconnue.

Tableau 2: position des collets (NAD83/UTM zone 18) et direction des forages de l'indice aurifère de Bracemac

DDH X Y Az. Dip. BRCG-25-01 307638 5506552 179.1 64.5 BRCG-25-02 307638 5506552 170.9 63.4 BRCG-25-03 307638 5506552 177.6 57.6 BRCG-25-04 307690 5506630 200.5 51.3 BRCG-25-05 307690 5506630 196.6 66.2

À propos de Nuvau Minerals Inc.

Nuvau est une société minière canadienne axée sur la région d'Abitibi, au Québec, favorable à l'exploitation minière. Le principal actif de Nuvau est la Propriété Matagami, qui abrite d'importantes infrastructures de traitement existantes et de multiples gisements minéraux, et qui est en cours d'acquisition auprès de Glencore.

Personne qualifiée et assurance qualité

Bastien Fresia, P. Geo. (Qc), Directeur des Services Techniques de Nuvau et « Personne qualifiée » au sens de la Norme canadienne 43-101, a vérifié les données scientifiques et techniques divulguées dans le présent communiqué de presse et a également examiné et approuvé les informations scientifiques et techniques contenues dans ce communiqué de presse.

Les carottes de forage Sonic ont été rapidement décrites sur le site de forage, puis transportées par camion vers les installations d'IOS à Saguenay afin d'y être enregistrées en détail et échantillonnées par un géologue qualifié du quaternaire. Les carottes provenant d'intervalles sélectionnés ont été mises en sac et mises en attente pour être traitées dans les mêmes installations, où les échantillons ont été tamisés et les grains d'or concentrés à l'aide d'un lit fluidisé exclusif. Les concentrés ont ensuite été tamisés à sec à 50 µm, les grains de plus de 50 µm étant examinés au microscope optique, tandis que ceux de moins de 50 µm ont été scannés par un microscope électronique automatisé. Chaque grain d'or suspect a été analysé par un spectromètre à rayons X à dispersion d'énergie (SDE), et des images à fort grossissement par rétrodiffusion ont été acquises afin de classer la morphologie. Le contrôle de la qualité est assuré par divers calculs de bilan massique et par l'analyse SDE de tous les grains d'intérêt, avant que les résultats ne soient vérifiés par des géologues expérimentés. Au cours du tamisage, une partie de l'échantillon a été conservée et envoyée pour analyse à Activation Laboratories à Ancaster, en Ontario, pour des analyses ultra-traces ICP-MS-QQQ après digestion à l'eau régale. Le contrôle de la qualité a été effectué par un chimiste certifié et comprend environ 15 % de blancs, des matériaux de référence certifiés et des matériaux de référence internes.

Les échantillons de carottes de forage au diamant sont sciés par les techniciens du personnel dans la salle de description de carottes de Nuvau à Matagami afin de créer des demi-carottes. Une moitié est conservée dans la boîte de carottes de forage à des fins d'archivage, avec une étiquette apposée à chaque intervalle d'échantillonnage, tandis que l'autre moitié est placée dans un sac en plastique étiqueté avec une étiquette correspondant au numéro d'échantillon, puis mise en attente d'expédition. Des échantillons de contrôle qualité, notamment des matériaux de référence certifiés (MRC) aveugles, des matériaux blancs et des duplicatas de carottes, sont insérés à une fréquence de 1 pour 20 échantillons, puis des lots d'échantillons pouvant contenir jusqu'à 60 échantillons sont directement expédiés par le personnel de Nuvau au laboratoire de préparation d'ALS Canada Ltd. à Rouyn-Noranda, au Québec. Tous les échantillons de carottes soumis sont concassés en totalité à une granulométrie telle que 95 % du matériel passant est inférieur à 2 mm (code ALS CRU-32). Un échantillon de 1 000 grammes a ensuite été tamisé, séparé du matériau broyé et pulvérisé tel que 90 % du matériel passant est inférieur à 75 µm (SPL-22 et PUL-32a). Les pulpes sont expédiées du laboratoire de préparation au laboratoire d'analyse d'ALS Canada Ltd. à North Vancouver, en Colombie-Britannique, pour y être analysées. Les analyses du plomb, de l'argent, du cuivre et du zinc ont été déterminées par digestion à quatre acides de qualité minerai, suivie d'une analyse par spectrométrie d'émission atomique au plasma à couplage inductif (« ICP-AES ») ou par spectroscopie d'absorption atomique (« AAS ») (codes ALS Pb-OG62, Ag-OG62, Cu-OG62 et ZnOG62), tandis que l'or a été déterminé par une analyse par essai au feu de 50 g avec une finition AAS (code Au-AA23).

L'analyse PhotonAssay (code Au-PA01) est utilisée sur les échantillons provenant de Bracemac Gold. Les échantillons sont envoyés à Val d'Or MSALabs. Jusqu'à 1 kg par échantillon est pulvérisé à 70 % passant 2 mm (CRU-CPA), encapsulé dans des contenants en plastique séparés d'une capacité de 500 g, adaptés à la méthode et identifiés par des codes-barres et des numéros d'identification uniques. L'analyse PhotonAssay basée sur les rayons gamma est directement traitée dans les installations MSALabs Val d'Or. Comme la méthode est non destructive, les analyses peuvent être retraitées et les échantillons sont conservés dans les contenants en plastique pour être archivés et réutilisés à l'avenir. À titre de comparaison, au début de la campagne de forage, la méthode a été testée par rapport aux essais au feu dans les laboratoires ALSLabs. Une analyse par essai au feu de 50 g a donné un résultat de 15,75 g/t Au, contre 16,02 g/t Au pour le PhotonAssay.

Avertissements

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et des informations prospectives (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des déclarations de faits historiques peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par des termes tels que « peut », « devrait », « anticipe », « sera », « estime », « croit », « a l'intention », « s'attend » et d'autres expressions similaires qui visent à identifier les déclarations prospectives. Plus particulièrement et sans limitation, le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant les résultats de forage relatifs à la Propriété Matagami, les résultats de l'EEP, le potentiel de la Propriété Matagami, le calendrier et le début de toute production, la reprise de l'exploitation de la Mine Bracemac-McLeod, la finalisation de l'acquisition de la Propriété Matagami et le calendrier et la finalisation de toute étude technique, étude de faisabilité ou analyse économique. Les énoncés prospectifs sont intrinsèquement incertains, et les résultats réels peuvent être influencés par un certain nombre de facteurs, d'hypothèses et d'attentes importants, dont bon nombre échappent au contrôle de la Société, notamment les attentes et les hypothèses concernant la Société et la Propriété Matagami. Les lecteurs sont priés de noter que les hypothèses utilisées dans la préparation des énoncés prospectifs peuvent s'avérer incorrectes. Des événements ou des circonstances peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus en raison de nombreux risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs, dont bon nombre échappent au contrôle de la Société. Les lecteurs sont également avertis de ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car ces informations, bien que jugées raisonnables par la direction de la Société au moment de leur préparation, peuvent s'avérer incorrectes et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés à la date du présent communiqué et sont expressément soumis à la mise en garde qui précède. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent expressément, ni la Société ni Nuvau ne s'engagent à mettre à jour publiquement ou à réviser les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité réglementaire n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent communiqué.

