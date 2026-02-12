The following instruments on XETRA do have their first trading 12.02.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.02.2026
Aktien
1 CA13723D1006 Canasil Resources Inc.
2 CNE100007F98 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.
3 SG1S03926213 Mapletree Logistics Trust
4 CA1202272029 Bullion Gold Resources Corp.
5 CA67120R1047 Nuvau Minerals Inc.
6 CA8551691089 Star Royalties Ltd.
7 US05501U4031 Azul SA ADR
8 CA74609E2087 Puranium Energy Ltd.
Anleihen/ETF/ETP
1 US02079KBN63 Alphabet Inc.
2 US883556DK59 Thermo Fisher Scientific Inc.
3 US02079KBK25 Alphabet Inc.
4 US02079KBP12 Alphabet Inc.
5 XS3281856446 European Bank for Reconstruction and Development
6 US883556DG48 Thermo Fisher Scientific Inc.
7 US02079KBJ51 Alphabet Inc.
8 US02079KBM80 Alphabet Inc.
9 US02079KBQ94 Alphabet Inc.
10 DE000A460FV1 Deutsche Bank AG
11 DE000BU0E386 Deutschland, Bundesrepublik
12 DE000DP9A6H9 DZ BANK AG
13 BE0390294636 Fluvius System Operator CVBA
14 US883556DJ86 Thermo Fisher Scientific Inc.
15 XS3296386264 ZF Europe Finance B.V.
16 XS3291934209 Aktia Bank PLC
17 US02079KBL08 Alphabet Inc.
18 FR0014016B43 BNP Paribas S.A.
19 IT0005695553 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
20 XS3293803279 Fastighets AB Balder
21 XS3293639376 Mizuho Financial Group Inc.
22 XS3293638568 Mizuho Financial Group Inc.
23 XS3295829140 Santander UK Group Holdings PLC
24 XS3295826559 Santander UK Group Holdings PLC
25 US883556DH21 Thermo Fisher Scientific Inc.
26 USU9841AAA61 XPLR Infrastructure Operating Partners L.P.
27 US105756CQ19 Brasilien, Föderative Republik
28 FR0014016606 Crédit Agricole Home Loan SFH
29 DE000HEL4A95 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
30 DE000HEL0S32 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
31 DE000HEL0SP2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
32 DE000HEL0SN7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
33 DE000HEL0SM9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
34 DE000HEL0SS6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
35 DE000HEL0SR8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
36 DE000HEL0SV0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
37 DE000HEL0ST4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
38 LU3180074463 Amundi European Strategic Autonomy UCITS ETF
39 IE000OW54ZX1 Avantis America Equity UCITS ETF
40 IE000SDFJUU0 Avantis Europe Equity UCITS ETF
41 IE000T62NEO6 Avantis Pacific Equity UCITS ETF
42 SE0027598202 Virtune BNB ETP
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.02.2026
Aktien
1 CA13723D1006 Canasil Resources Inc.
2 CNE100007F98 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.
3 SG1S03926213 Mapletree Logistics Trust
4 CA1202272029 Bullion Gold Resources Corp.
5 CA67120R1047 Nuvau Minerals Inc.
6 CA8551691089 Star Royalties Ltd.
7 US05501U4031 Azul SA ADR
8 CA74609E2087 Puranium Energy Ltd.
Anleihen/ETF/ETP
1 US02079KBN63 Alphabet Inc.
2 US883556DK59 Thermo Fisher Scientific Inc.
3 US02079KBK25 Alphabet Inc.
4 US02079KBP12 Alphabet Inc.
5 XS3281856446 European Bank for Reconstruction and Development
6 US883556DG48 Thermo Fisher Scientific Inc.
7 US02079KBJ51 Alphabet Inc.
8 US02079KBM80 Alphabet Inc.
9 US02079KBQ94 Alphabet Inc.
10 DE000A460FV1 Deutsche Bank AG
11 DE000BU0E386 Deutschland, Bundesrepublik
12 DE000DP9A6H9 DZ BANK AG
13 BE0390294636 Fluvius System Operator CVBA
14 US883556DJ86 Thermo Fisher Scientific Inc.
15 XS3296386264 ZF Europe Finance B.V.
16 XS3291934209 Aktia Bank PLC
17 US02079KBL08 Alphabet Inc.
18 FR0014016B43 BNP Paribas S.A.
19 IT0005695553 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
20 XS3293803279 Fastighets AB Balder
21 XS3293639376 Mizuho Financial Group Inc.
22 XS3293638568 Mizuho Financial Group Inc.
23 XS3295829140 Santander UK Group Holdings PLC
24 XS3295826559 Santander UK Group Holdings PLC
25 US883556DH21 Thermo Fisher Scientific Inc.
26 USU9841AAA61 XPLR Infrastructure Operating Partners L.P.
27 US105756CQ19 Brasilien, Föderative Republik
28 FR0014016606 Crédit Agricole Home Loan SFH
29 DE000HEL4A95 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
30 DE000HEL0S32 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
31 DE000HEL0SP2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
32 DE000HEL0SN7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
33 DE000HEL0SM9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
34 DE000HEL0SS6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
35 DE000HEL0SR8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
36 DE000HEL0SV0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
37 DE000HEL0ST4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
38 LU3180074463 Amundi European Strategic Autonomy UCITS ETF
39 IE000OW54ZX1 Avantis America Equity UCITS ETF
40 IE000SDFJUU0 Avantis Europe Equity UCITS ETF
41 IE000T62NEO6 Avantis Pacific Equity UCITS ETF
42 SE0027598202 Virtune BNB ETP
© 2026 Xetra Newsboard