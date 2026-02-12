The following instruments on XETRA do have their first trading 12.02.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.02.2026Aktien1 CA13723D1006 Canasil Resources Inc.2 CNE100007F98 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co. Ltd.3 SG1S03926213 Mapletree Logistics Trust4 CA1202272029 Bullion Gold Resources Corp.5 CA67120R1047 Nuvau Minerals Inc.6 CA8551691089 Star Royalties Ltd.7 US05501U4031 Azul SA ADR8 CA74609E2087 Puranium Energy Ltd.Anleihen/ETF/ETP1 US02079KBN63 Alphabet Inc.2 US883556DK59 Thermo Fisher Scientific Inc.3 US02079KBK25 Alphabet Inc.4 US02079KBP12 Alphabet Inc.5 XS3281856446 European Bank for Reconstruction and Development6 US883556DG48 Thermo Fisher Scientific Inc.7 US02079KBJ51 Alphabet Inc.8 US02079KBM80 Alphabet Inc.9 US02079KBQ94 Alphabet Inc.10 DE000A460FV1 Deutsche Bank AG11 DE000BU0E386 Deutschland, Bundesrepublik12 DE000DP9A6H9 DZ BANK AG13 BE0390294636 Fluvius System Operator CVBA14 US883556DJ86 Thermo Fisher Scientific Inc.15 XS3296386264 ZF Europe Finance B.V.16 XS3291934209 Aktia Bank PLC17 US02079KBL08 Alphabet Inc.18 FR0014016B43 BNP Paribas S.A.19 IT0005695553 Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.20 XS3293803279 Fastighets AB Balder21 XS3293639376 Mizuho Financial Group Inc.22 XS3293638568 Mizuho Financial Group Inc.23 XS3295829140 Santander UK Group Holdings PLC24 XS3295826559 Santander UK Group Holdings PLC25 US883556DH21 Thermo Fisher Scientific Inc.26 USU9841AAA61 XPLR Infrastructure Operating Partners L.P.27 US105756CQ19 Brasilien, Föderative Republik28 FR0014016606 Crédit Agricole Home Loan SFH29 DE000HEL4A95 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale30 DE000HEL0S32 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale31 DE000HEL0SP2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale32 DE000HEL0SN7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale33 DE000HEL0SM9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale34 DE000HEL0SS6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale35 DE000HEL0SR8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale36 DE000HEL0SV0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale37 DE000HEL0ST4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale38 LU3180074463 Amundi European Strategic Autonomy UCITS ETF39 IE000OW54ZX1 Avantis America Equity UCITS ETF40 IE000SDFJUU0 Avantis Europe Equity UCITS ETF41 IE000T62NEO6 Avantis Pacific Equity UCITS ETF42 SE0027598202 Virtune BNB ETP