Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
US05501U2050 Azul SA 11.02.2026 US05501U4031 Azul SA 12.02.2026 Tausch 10:1
CA74609E1097 Puranium Energy Ltd. 11.02.2026 CA74609E2087 Puranium Energy Ltd. 12.02.2026 Tausch 2:1
