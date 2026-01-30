FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Lufthansa modernisiert ihr größtes Flugzeug, obwohl es eigentlich längst ausgemustert sein sollte. In die acht Vierstrahler vom Airbus -Typ A380 sollen ab Februar 68 neue Business-Sitze eingebaut werden, wie die Fluggesellschaft mitteilte. Die Umrüstung erfolgt bei den Elbe Flugzeugwerken in Dresden.

Zum Einsatz kommen Sitze des Herstellers Thompson, nicht aber die eigens für die Lufthansa-Langstrecke entworfene Allegris-Kabine. In die übrigen Klassen des Flugzeugs werden keine neuen Sitze eingebaut. Das Gesamtangebot verringert sich mit dem Umbau um 10 auf 499 Sitze. Eine Neuzulassung ist laut Lufthansa nicht notwendig, da man auf eine bereits bestehende Lizenz aufbaue.

Nach Aussagen von Lufthansa-Chef Carsten Spohr aus dem Herbst will man die A380 noch mindestens fünf Jahre lang bis in die 2030er-Jahre fliegen. Der Konzern hatte sich bereits vor der Corona-Krise von dem Riesenflugzeug verabschiedet, das insbesondere im Winter nur schwer mit ausreichend vielen Passagieren zu füllen ist. Lieferprobleme bei Boeing und Airbus nach dem Corona-Schock haben aber zu einem Revival des Riesenfliegers geführt, der aktuell von München auf die Langstrecke geht./ceb/DP/jha