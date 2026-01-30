Donald Trump macht Ernst. Nach einer monatelangen Hängepartie hat der US-Präsident den 55-jährigen Kevin Warsh als Nachfolger von Jerome Powell an der Spitze der Federal Reserve nominiert. Damit endet ein Auswahlprozess, der die Finanzmärkte seit dem Sommer in Atem hielt.Der Schritt markiert den vorläufigen Höhepunkt eines langjährigen Konflikts. Trump hatte Powell seit dessen Amtsantritt 2018 regelmäßig attackiert. Der Vorwurf: Die Zinsen seien zu hoch, die Fed agiere zu langsam. Auf der Plattform ...Den vollständigen Artikel lesen ...
