7 Experten für Ihre Geldanlage im gratis Livestream

Anzeige / Werbung

Die Der traditionelle Jahresauftakt im deutschsprachigen Raum, der Börsentag Dresden, rückt immer näher.

Ein besonderes Highlight bietet der Raum "Bulle & Bär im Visier". Am 31. Januar 2026 erleben Sie den ganzen Tag erstklassige Top-Referenten. Und es gibt noch ein weiteres Highlight: Das komplette Programm wird als Livestream übertragen.

Hierdurch können Sie das Programm bequem von zu Hause verfolgen und erhalten im Nachgang die Aufzeichnung der Vorträge.

Jetzt kostenlos anmelden

Samstag, 31.01.2026 10:00 Andrei AnissimovRegelmäßiges Einkommen aus Stillhaltergeschäften 11:00 André StaggeJahresausblick 2026: KI-Rallye oder platzt die Schuldenblase? 12:00 Carlos MartinsMy First Trade - Der beste Weg, mit dem Trading zu starten 13:00 Roland UllrichErfolgsmodell Trading: Wie sieht es genau aus? 14:00 Jörg GraichenFrei leben statt reich träumen 15:00 Dr. Matthias Blankenberg-TeichSystematisch gewinnen statt zufällig richtig liegen - Mit professionellem Backtesting zu stabileren Trading-Ergebnissen 16:00 Stefan FröhlichErfolgreiche Strategien für Gold, Dax und Co.

Jetzt kostenlos anmelden

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Futures sind komplexe Instrumente und unterliegen unvorhersehbaren Kursschwankungen. Es handelt sich um Finanzinstrumente, die es dem Anleger ermöglichen, einen Hebel zu nutzen. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren.

Investitionen in digitale Vermögenswerte gelten als hochspekulative Anlagen und unterliegen einer hohen Volatilität und sind daher möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Jeder Anleger sollte sorgfältig und womöglich mit Hilfe externer Beratung prüfen, ob digitale Vermögenswerte für ihn geeignet sind. Stellen Sie sicher, dass Sie jeden digitalen Vermögenswert verstehen, bevor Sie diesen handeln.

Vergangene Ergebnisse und Resultate aus Backtests garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Jeder Anleger sollte sorgfältig und womöglich mit Hilfe externer Beratung prüfen, ob der Investui Service für ihn geeignet ist. Alle Investitionen bergen ein hohes Risiko. Es gibt keine Garantie auf Gewinne.