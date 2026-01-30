Die Adidas-Aktie legte am gestrigen Donnerstag um über +4% und gewann damit ein wenig Abstand zu ihrem 12-Monatstief. Ist das der Auftakt für ein großes Comeback des deutschen Sportartikelriesen und sollten Anleger jetzt in die drei Streifen investieren? Der Turnaround ist geschafft Adidas scheint den operativen Turnaround geschafft zu haben. 2025 stieg der Umsatz des Sportartikelherstellers das zweite Jahr in Folge um 13% auf 24,8 Milliarden €. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de