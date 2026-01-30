Anzeige
Mehr »
Freitag, 30.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Über 2 Mio. Unzen Gold - und trotzdem erst 59 Mio. USD Börsenwert?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A1JWVX | ISIN: US30303M1027 | Ticker-Symbol: FB2A
Tradegate
30.01.26 | 15:44
606,70 Euro
-1,67 % -10,30
Branche
Internet
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
META PLATFORMS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
META PLATFORMS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
607,20607,7015:46
607,20607,7015:46
DZ Bank
30.01.2026 14:11 Uhr
294 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Meta: Zuckerbergs 100-Milliarden-Poker um die KI-Krone

Meta: Zuckerbergs 100-Milliarden-Poker um die KI-Krone


Die Kassen klingeln dank Instagram und Co. so laut wie nie, doch das Geld bleibt nicht lange auf dem Konto. Der aktuelle Quartalsbericht von Meta Platforms Inc. offenbart einen Konzern im radikalen Umbau: Warum Mark Zuckerberg trotz Rekordgewinnen alles auf eine Karte setzt und weshalb diese aggressive Investitionsstrategie Anleger jetzt vor eine echte Glaubensfrage stellt.

Solide Finanzzahlen treffen auf historisch hohe Investitionen

Der am 28. Januar 2026 veröffentlichte Quartalsbericht zeigt ein Unternehmen, das finanziell auf zwei Geschwindigkeiten läuft. Auf der einen Seite steht das kerngesunde Werbe-Geschäft: Meta konnte im vierten Quartal 2025 einen Umsatz von knapp 60 Milliarden US-Dollar verzeichnen, was die Erwartungen der Experten übertroffen hat. Dieser Erfolg ist primär darauf zurückzuführen, dass die Werbeanzeigen auf Instagram und Facebook durch neue KI-Algorithmen immer treffsicherer werden, was Werbekunden dazu bringt, mehr Geld auf den Plattformen auszugeben. Auf der anderen Seite stehen jedoch Ausgaben, die selbst für Technologie-Giganten ungewöhnlich hoch sind. Die Anleger reagierten nervös auf die Ankündigung, dass die Investitionsausgaben (CapEx) für das Jahr 2026 voraussichtlich auf über 100 Milliarden Dollar steigen werden. Meta verdient zwar prächtig an seiner Werbung, gibt aber fast jeden verfügbaren Dollar sofort wieder aus, um gigantische Rechenzentren und Computerchips zu kaufen. Das drückt kurzfristig auf die Gewinnmargen, ist aber laut Konzernleitung notwendig, um im Wettlauf der Technologiebranche nicht den Anschluss zu verlieren.





Endlos Turbo Long 427,26 open end: Basiswert Meta Platforms

DJ8P57
Quelle: DZ BANK: Geld 30.01. 13:03:35, Brief 30.01. 13:03:35
25,17 EUR25,19 EUR -3,53%Basiswertkurs: 738,58 USD
Geld in EUR Brief in EURDiff. Vortag in %Quelle: NASDAQ , 29.01.
Basispreis427,26 USDKnock-Out-Barriere427,26 USD
Hebel2,42xAbstand zum Basispreis in %42,15%
Abstand zum Knock-Out in %42,15%Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße0,10

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:




© 2026 DZ Bank
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.