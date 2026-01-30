© Foto: adobe.stock.comAstraZeneca sichert sich Milliardenoptionen bei einem chinesischen Partner und drängt tiefer in den boomenden Markt für Adipositas-Therapien.AstraZeneca greift im Wettlauf um Medikamente gegen Fettleibigkeit zu. Der britisch-schwedische Konzern lizenziert experimentelle Wirkstoffe von der chinesischen CSPC Pharmaceutical Group. Der Deal umfasst eine Vorauszahlung von 1,2 Milliarden US-Dollar. Hinzu kommen bis zu 17,3 Milliarden US-Dollar, wenn Entwicklungs- und Verkaufsziele erreicht werden. Das teilte der chinesische Pharmakonzern am Freitag mit, wie Reuters berichtete. Ausbau eines strategischen Bündnisses Die Vereinbarung vertieft eine bestehende Zusammenarbeit beider Unternehmen. …Den vollständigen Artikel lesen
