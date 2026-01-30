© Foto: Dall-EDie beiden US-Ölriesen haben am Freitag Einblick in ihr Zahlenwerk gegeben: Wie die Aktien reagieren, hat nicht nur etwas mit den Ergebnissen zu tun.Exxon erzielte im Abgelaufenen Quartal einen Gewinn von 6,5 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,53 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahresquartal lag der Gewinn bei 7,61 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,72 US-Dollar je Aktie. Bereinigt um einmalige Aufwendungen und Sondereffekte lag der Gewinn bei 1,71 US-Dollar je Aktie und übertraf damit die von der Wall Street erwarteten 1,68 US-Dollar je Aktie. Der Gesamtumsatz belief sich auf 82,31 Milliarden US-Dollar und lag damit unter den von Analysten erwarteten 83,18 Milliarden US-Dollar. Die …Den vollständigen Artikel lesen
