Trotz sinkender Ölpreise übertraf Chevron im vierten Quartal die Erwartungen der Wall Street. Während die Rohölpreise im vergangenen Jahr den stärksten Rückgang seit 2020 verzeichneten, glich Chevron die schmaleren Margen durch operative Bestwerte aus. Die Aktie reagierte im vorbörslichen Handel dennoch mit einem leichten Minus von knapp einem Prozent.Chevron wies einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,52 Dollar aus. Analysten hatten im Vorfeld lediglich mit 1,45 Dollar gerechnet. Der Umsatz belief ...Den vollständigen Artikel lesen ...
