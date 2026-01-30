Leipzig (ots) -Der MDR hat heute sein digitales Mediendossier zum Magdeburger Polizeiruf 110 "Your Body My Choice" veröffentlicht. Im Mittelpunkt steht ein tödlicher Anschlag auf eine Mitarbeiterin einer Frauenarztpraxis, der Hauptkommissarin Brasch (Claudia Michelsen) vor einen besonders sensiblen Ermittlungsfall stellt. Der Film läuft am 8. März um 20.20 Uhr im Ersten und steht bereits jetzt im ARD\u2011Vorführraum zur Rezension bereit.Das Mediendossier finden Sie hier.: Polizeiruf 110: Your Body My Choice - mdr.de (https://reportage.mdr.de/mediendossier_pr110_your_body_my_choice)Zum InhaltEin tödlicher Fahrradunfall erschüttert Magdeburg: Ein gezielter Anschlag, bei dem die Bremskabel durchgeschnitten wurden. Hauptkommissarin Brasch (Claudia Michelsen) steht unter Druck: Die Tote arbeitete in einer Frauenarztpraxis, die auch Schwangerschaftsabbrüche vornimmt und deshalb im Kreuzfeuer radikaler Abtreibungsgegner steht. Zwischen Hass, Drohungen und Protesten sucht Brasch nach dem Motiv.Zur gleichen Zeit sucht die junge Polin Dania (Nicola Magdalena Lüders) nach einer legalen Möglichkeit zum Schwangerschaftsabbruch - begleitet von Aktivistin Lara (Luna Jordan), die als "Abortion Buddy" Frauen ehrenamtlich unterstützt. Im Spannungsfeld von medizinischer Aufklärung, moralischer Verurteilung und persönlicher Verunsicherung muss Dania eine Entscheidung treffen, die ihr niemand abnehmen kann.Je tiefer Brasch in das Umfeld der Toten eindringt, desto drängender werden die Fragen: War der Anschlag eine direkte Botschaft an die Praxis? Oder steckt ein ganz anderes, persönliches Motiv dahinter?Das Drehbuch für den Krimi stammt von Annika Tepelmann unter Mitarbeit von Franziska Schlotterer. Regie führt Franziska Schlotterer. Vor der Kamera von Hanno Lentz stehen neben Claudia Michelsen als Hauptkommissarin Doreen Brasch und Felix Vörtler als Kriminalrat Uwe Lemp unter anderem Luna Jordan, Jenny Schily, Nicola Magdalena Lüders, Sebastian Jakob Doppelbauer, Mathias Max Herrmann und Annett Sawallisch.Der "Polizeiruf 110" ist eine Produktion der 42film im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks für Das Erste. Produzenten sind Eike Goreczka und Christoph Kukula. Ausführende Produzentin ist Iris Kiefer, Producerin Susanna Enk. Die Redaktion im MDR verantwortet Denise Langenhan. Gedreht wurde im Juli 2025 in Magdeburg und Umgebung.Mediendossier Polizeiruf 110: Your Body My Choice - mdr.de (https://reportage.mdr.de/mediendossier_pr110_your_body_my_choice)Weiteres Fotomaterial zum Download finden Sie unter ARDFoto.de (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ard-foto.de%2F&data=05%7C02%7CBirgit.Friedrich%40ardkultur.de%7Caec63b3a58714cb236d908de4e97dab2%7C528d162815c04debae8d5a3f37f82b5c%7C0%7C0%7C639034611262475855%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=YASF1wcG4dW68KJufjHcCvfSvW3GK3iJgK8rsKehGAE%3D&reserved=0).Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55,E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6207502