Hamburg (www.anleihencheck.de) - Am 5. Februar tritt der EZB-Rat zu seiner nächsten geldpolitischen Sitzung zusammen, so die Hamburg Commercial Bank.Ihre Auswertung der jüngsten öffentlichen Aussagen der EZB-Ratsmitglieder zeige ein bemerkenswert einheitliches Bild: 95% hätten sich in den vergangenen Wochen für eine Beibehaltung des aktuellen Leitzinsniveaus bei dieser Sitzung ausgesprochen. Damit dürfte die Sitzung in der Entscheidung selbst unspektakulär werden. Der Fokus richte sich nun auf zwei Fragen: Erstens, wann der nächste Zinsschritt komme. Zweitens, in welche Richtung er gehe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
