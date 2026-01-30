Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wenn sich die EZB in diesem Jahr erstmals zur Überprüfung der Leitzinsen trifft, spricht wenig dafür, dass sich die zurückhaltende Grundeinstellung im Rat verändert hat, so die Analysten der Helaba.Immerhin sei die Teuerungsrate der Eurozone im Dezember zum zweiten Mal im Jahr 2025 unter die 2%-Marke gerutscht. Dass dies in den letzten 12 Monaten allerdings so selten der Fall gewesen sei, zeige ebenfalls, dass von einem klaren Abwärtstrend bei der Inflation keine Rede sein könne. Der Januar-Wert dürfte bereits wieder höher notieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
