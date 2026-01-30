© Foto: OpenAIPanamas Gericht erklärt chinesischen Hafenvertrag für ungültig. Ein diplomatischer Schlag gegen China?Der Oberste Gerichtshof von Panama hat einen Vertrag mit dem Hongkonger Unternehmen CK Hutchinson über den Betrieb zweier Häfen an den Enden des Panamakanals für ungültig erklärt. Dies bedeutet für Präsident Trump einen Sieg für seine Sicherheitsambitionen in der westlichen Hemisphäre und schwächt Chinas Einfluss in der Region. Panamas Oberster Gerichtshof erklärte in einer kurzen Stellungnahme, dass die Bedingungen, unter denen CK Hutchison die Häfen von Balboa an der Pazifikküste und Cristóbal an der Atlantikküste betreibt, verfassungswidrig seien, und ebnete damit den Weg für den …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE