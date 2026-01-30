WIEN (dpa-AFX) - Österreich verzeichnet einen Rekord im Tourismus. 157,2 Millionen Nächtigungen im Jahr 2025 bedeuteten ein Allzeithoch, teilte Statistik Austria aufgrund vorläufiger Zahlen mit. Das Plus gegenüber dem Vorjahr betrage 1,9 Prozent. Auch die Zahl der Gäste sei gewachsen. Damit setze sich der Trend der vergangenen Jahre fort, hieß es.

Besonders kräftig habe der Städtetourismus zugelegt. Wien verzeichnete den Angaben zufolge ein Plus bei den Nächtigungen gegenüber 2024 von 6,5 Prozent. Österreichs Hauptstadt kann 2026 auf einen Zusatz-Effekt durch den Eurovision Song Contest (ESC) hoffen, wenn im Mai Zehntausende Fans in der Metropole erwartet werden.

Drei von vier Nächtigungen in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen gingen auf das Konto internationaler Gäste. Spitzenreiter seien die Deutschen mit weitem Abstand vor den Niederländern und Schweizern. Die Bundesländer Tirol und Salzburg seien die beliebtesten Ziele, hieß es./mrd/DP/stw