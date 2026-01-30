München (ots) -
Trump droht Iran - stürzt das Regime?
Der Iran erlebt die schwerste Krise seit Jahrzehnten: Nach landesweiten Protesten geht das islamische Regime mit brutaler Gewalt gegen die eigene Bevölkerung vor. Es wird von fünfstelligen Opferzahlen berichtet, unabhängig bestätigen lassen sich diese nicht. Viele Zehntausende sitzen in Haft. Zugleich wächst der internationale Druck: US-Präsident Donald Trump droht offen mit einem Militärschlag gegen die Mullahs, verstärkt die Luftverteidigung auf US-Stützpunkten am Persischen Golf und verlegt zusätzliche Kampfflugzeuge nach Jordanien. Auch die Europäische Union hat neue Sanktionen verhängt und die iranische Revolutionsgarde als Terrororganisation eingestuft. Droht nun eine neue Eskalation im Nahen und Mittleren Osten? Welche Folgen hätte ein militärischer Schlag der Amerikaner für die gesamte Region?
Die Gäste:
Natalie Amiri (Journalistin, ehem. Iran-Korrespondentin der ARD)
Peter Neumann (Politikwissenschaftler King's College London)
Daniel Gerlach (Publizist, Herausgeber zenith-Magazin)
Pressekontakt:
"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.
Redaktion: Bianca Leitner (NDR)
Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Dr. Lars Jacob,
ARD-Programmdirektion/Presse und Information
Tel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.de
Presseanfragen an Caren Miosga:
Stephan Clausen,
Tel.: 030 28 48 48 15, E-Mail: stephan.clausen.fm@carenmiosga.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6207553
Trump droht Iran - stürzt das Regime?
Der Iran erlebt die schwerste Krise seit Jahrzehnten: Nach landesweiten Protesten geht das islamische Regime mit brutaler Gewalt gegen die eigene Bevölkerung vor. Es wird von fünfstelligen Opferzahlen berichtet, unabhängig bestätigen lassen sich diese nicht. Viele Zehntausende sitzen in Haft. Zugleich wächst der internationale Druck: US-Präsident Donald Trump droht offen mit einem Militärschlag gegen die Mullahs, verstärkt die Luftverteidigung auf US-Stützpunkten am Persischen Golf und verlegt zusätzliche Kampfflugzeuge nach Jordanien. Auch die Europäische Union hat neue Sanktionen verhängt und die iranische Revolutionsgarde als Terrororganisation eingestuft. Droht nun eine neue Eskalation im Nahen und Mittleren Osten? Welche Folgen hätte ein militärischer Schlag der Amerikaner für die gesamte Region?
Die Gäste:
Natalie Amiri (Journalistin, ehem. Iran-Korrespondentin der ARD)
Peter Neumann (Politikwissenschaftler King's College London)
Daniel Gerlach (Publizist, Herausgeber zenith-Magazin)
Pressekontakt:
"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.
Redaktion: Bianca Leitner (NDR)
Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.de
Pressekontakt:
Dr. Lars Jacob,
ARD-Programmdirektion/Presse und Information
Tel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.de
Presseanfragen an Caren Miosga:
Stephan Clausen,
Tel.: 030 28 48 48 15, E-Mail: stephan.clausen.fm@carenmiosga.de
Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6207553
© 2026 news aktuell