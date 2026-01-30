Aktueller Meilenstein in der IT-Sicherheit garantiert Kunden höchste globale Standards für Datenintegrität und Risikomanagement

PORTLAND, Ore., Jan. 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, ein führender Anbieter von Software für das Datenrisikomanagement, hat heute sein Engagement für den Schutz hochsensibler Kundendaten durch den Erhalt der ISO 27001-Zertifizierung untermauert - dem internationalen Goldstandard für Datensicherheit. Für Experten aus den Bereichen Recht, Compliance und Forensik, die mit hochsensiblen Daten arbeiten, bietet diese Zertifizierung die unabhängige Bestätigung, dass die Sicherheitsinfrastruktur von Exterro die weltweit strengsten Anforderungen an das Risikomanagement erfüllt. Durch die Einhaltung dieser geprüften Protokolle stellt Exterro sicher, dass seine globalen Partner vertrauensvoll und transparent mit sensiblen Daten umgehen können.

ISO 27001 ist eine internationale Norm, die von Unternehmen verlangt, ein Managementsystem für Informationssicherheit einzurichten und zu betreiben, das auf Risikomanagement, definierten Sicherheitskontrollen und kontinuierlicher Verbesserung beruht. Mit der Zertifizierung wird nachgewiesen, dass die Informationssicherheit durch eine reproduzierbare Governance, dokumentierte Kontrollen und kontinuierliche Auditierbarkeit und nicht durch Ad-hoc-Maßnahmen gewährleistet wird.

Die ISO 27001-Zertifizierung von Exterro steht im Einklang mit der umfassenden Sicherheitsstrategie des Unternehmens und den kontinuierlichen Investitionen in den Schutz von Kundendaten sowie die Aufrechterhaltung der betrieblichen Resilienz. Exterro verfügt bereits über anerkannte Sicherheitsrahmenwerke und -zulassungen, darunter die HITRUST-Zertifizierung, die FedRAMP-Moderate-Autorisierung sowie die TISAX-Konformität, was die starken technischen und operativen Kontrollmechanismen des Unternehmens unterstreicht. ISO 27001 ergänzt dies um ein risikobasiertes Managementsystem für die Informationssicherheit, das diese Kontrollen in einem einheitlichen, kontinuierlich geprüften Governance-Rahmen bündelt. Dies ermöglicht einen konsistenten Ansatz für das Management von Sicherheitsrisiken über Mitarbeitende, Prozesse und Technologien hinweg und unterstützt die stetige Anpassung an neue Bedrohungen und geschäftliche Anforderungen.

"Die ISO 27001-Zertifizierung ist eine aussagekräftige Bestätigung dafür, wie wir die Sicherheit im gesamten Unternehmen handhaben", sagte Anthony Diaz, Chief Information Security Officer bei Exterro. "Sie bestätigt, dass unser Sicherheitsprogramm auf einem risikobasierten Managementsystem basiert, das unabhängig bewertet und kontinuierlich verbessert wird sowie den Erwartungen jener Unternehmen und regulierten Organisationen entspricht, die Exterro ihre sensiblen Daten anvertrauen."

Für viele Unternehmen, insbesondere in regulierten Branchen wie Finanzdienstleistungen, dem Gesundheitswesen oder dem öffentlichen Sektor, wird die ISO 27001-Zertifizierung zunehmend als zwingende Voraussetzung für die Qualifizierung von Drittanbietern herangezogen. Mit dem Erreichen der ISO 27001 stärkt Exterro die Sicherheit für Kunden bei der Bewertung von Drittanbieterrisiken, unterstützt die Audit-Bereitschaft und trägt zur effizienteren Gestaltung der Sicherheitsprüfungen in Beschaffungsprozessen bei.

Um die Zertifizierung aufrechtzuerhalten, müssen sich Unternehmen laufenden Überwachungsaudits unterziehen und nachweisen, dass sie die Anforderungen der ISO 27001, einschließlich Risikobewertung, Kontrollimplementierung, interner Audits und Managementprüfung, kontinuierlich umsetzen.

Über Exterro

Exterro bietet Organisationen eine umfassende Plattform für E-Discovery, Datenschutz, Cybersicherheit und -verwaltung sowie digitale Forensik, um Datenrisiken zu managen. Im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern bietet Exterro unkomplizierte Lösungen, mit denen Unternehmen ihre Daten analysieren und schnell Maßnahmen ergreifen können. Die KI-gesteuerten Lösungen von Exterro liefern präzise, umsetzbare Erkenntnisse, damit Unternehmen Compliance sicherstellen, Risiken reduzieren, Abläufe rationalisieren und gleichzeitig Kosten senken können. Dank Exterro können Unternehmen ihre dringendsten Datenherausforderungen mit der nötigen Transparenz und Zuversicht angehen. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com

