Die legendären Systeme Vbeam Pro und Matrix werden vor ihrer breiten Markteinführung vorgestellt

Candela, ein weltweit führender Anbieter von energiebasierten ästhetischen Technologien, gab heute die europäische Markteinführung des Glace-Systems bekannt, einer Plattform für Gesichtsbehandlungen, die ein neues Kapitel für das Unternehmen und die Zukunft der ästhetischen Medizin einläutet.

Neben der Einführung des Glace-Systems wird Candela auf der IMCAS 2026 auch sein Matrix-System für die radiofrequenzbasierte Hauterneuerung und seine legendäre Vbeam-Pro-Plattform für die Behandlung von Gefäßerkrankungen vorstellen. Sowohl die Matrix- als auch die VBeam-Pro-Plattform sind derzeit in ausgewählten EMEA-Märkten erhältlich und werden voraussichtlich in Kürze umfassend eingeführt, wodurch Candelas Führungsposition auf dem Markt für energiebasierte Geräte weiter gestärkt wird.

Diese auf dem IMCAS World Congress 2026 vorgestellten Produkte unterstreichen das kontinuierliche Engagement von Candela, innovative, wissenschaftlich fundierte Behandlungslösungen für die hohen Anforderungen der Patienten anzubieten. Candela ist branchenführend in Bezug auf klinische Wirksamkeit und Sicherheit und stützt sich dabei auf eine der größten Sammlungen veröffentlichter klinischer Daten, die durch jahrzehntelange klinische Forschung untermauert sind. Mit über 3.000 begutachteten und veröffentlichten Artikeln verfügt das Unternehmen derzeit über 32 laufende globale klinische Studienprojekte mit mehr als 600 Patienten und über 2.000 Studienbesuchen, in denen eine Vielzahl von Hauttypen und -erkrankungen behandelt werden.

Die Einführung des Glace-Systems zusammen mit der bevorstehenden Einführung der Systeme Matrix und VBeam Pro bietet erstklassige Behandlungslösungen für die Hautgesundheit, darunter Hautstraffung, Hautstruktur, Akne, Narben, fortgeschrittene vaskuläre Behandlungen und allgemeine Hautqualität.

Das Glace-System ist ein professionelles Gesichtssystem, das für die hochfrequente Hautpflege für Anbieter von medizinischen, Wellness- und ästhetischen Dienstleistungen entwickelt wurde. Das Glace-System wurde als umfassende Plattform zur Hautreinigung entwickelt und fungiert sowohl als eigenständige Gesichtsbehandlung als auch als klinisch erprobte Ergänzung zu energiebasierten Gerätebehandlungen, um eine verbesserte Hautqualität, den Komfort für den Patienten und konsistente Ergebnisse zu unterstützen. Das Glace-System ermöglicht einem breiteren Spektrum von Praxen von Schönheitssalons bis hin zu medizinisch-ästhetischen Praxen eine moderne, wiederholbare Hautgesundheitsbehandlung anzubieten und gleichzeitig die Ergebnisse von Kombinationsbehandlungen für Praxen, die Candela-Geräte verwenden, zu verbessern.

Das Matrix-System (derzeit in Erwartung der EU-MDR-Zulassung) ist Candelas Hauterneuerungs-Workstation der nächsten Generation, die intelligente, ergebnisorientierte Energieabgabe mit sicherheitsorientierter Technik kombiniert. Die Multiapplikations-Radiofrequenzplattform (RF) integriert Hauterneuerung, Mikronadelung und nicht-invasive Faltenbehandlung in einem einzigen Gerät, um mehrere Hautschichten präzise zu behandeln. Das Matrix-System basiert auf der charakteristischen Aesthetic-Intelligence-Technologie von Candela und wurde entwickelt, um die Gewebeimpedanz in Echtzeit zu erfassen, anzupassen und anzuzeigen, wodurch eine sichere, gleichmäßige und konsistente Erwärmung über alle Anwendungen, Hauttypen und Tiefen hinweg unterstützt wird. Diese intelligente Leistung ermöglicht es Anbietern, reproduzierbare Ergebnisse für alle Hauttypen und eine Vielzahl von Indikationen zu erzielen, insbesondere Hautstraffung, Aknenarben, Unregelmäßigkeiten der Hautstruktur und Kollagenverlust.

Das Vbeam Pro-System, das 2025 in den USA auf den Markt kam, ist der einzige vaskuläre Laser, der von der FDA für die Anwendung bei pädiatrischen Patienten zugelassen ist. Es kombiniert einen fortschrittlichen 595-nm-Pulsfarbstofflaser mit einer 1064-nm-Nd:YAG-Wellenlänge und bietet damit unübertroffene Präzision, Genauigkeit und Vielseitigkeit bei der Behandlung. Die Plattform wurde entwickelt, um ein breites Spektrum von Hauterkrankungen wirksam zu behandeln, darunter vaskuläre Anomalien bei Kindern und Erwachsenen, Rosazea, Feuermale, Akne, Beinvenen, Besenreiser, Narben, gutartige pigmentierte Läsionen, Falten, Warzen, Dehnungsstreifen und Lichtalterung.

"Die Entwicklung innovativer Produkte, die die Gesundheit und Jugendlichkeit der Haut nachhaltig verbessern, ist unsere Leidenschaft. Wir freuen uns, hier die Systeme Matrix, Glace und VBeam Pro vorstellen zu dürfen", sagte Geoffrey Crouse, Chief Executive Officer von Candela. "Mit der Einführung dieser wichtigen Plattformen beschleunigen wir unsere Fähigkeit, Kunden auf dem sich schnell entwickelnden europäischen und globalen Markt zu bedienen, wo die Nachfrage der Patienten weiter wächst und unsere wissenschaftlich und klinisch erprobten Behandlungslösungen weiterhin auf einzigartige Weise Hautqualität, Hauterschlaffung, Hautstruktur, Hautton und vieles mehr verbessern."

Als Teil dieses nächsten Kapitels der Innovation stellt Candela auch ein erfahrungsorientiertes Kundenengagement vor, bei dem wissenschaftlicher Austausch mit einem immersiven Markenerlebnis kombiniert wird, um die Zusammenarbeit mit wichtigen Meinungsführern, Partnern und Kunden zu fördern, darunter exklusive klinische und Kundenerfahrungen in Verbindung mit der IMCAS.

"Als jemand, der in seiner Praxis sowohl das Glace- als auch das Matrix-System einsetzt, sehe ich diese Plattformen als sehr gut komplementär an", sagte Dr. Firas Al-Niaimi, Professor für Laserdermatologie und staatlich geprüfter Dermatologe mit einer Privatpraxis in London. "Zusammen ermöglichen sie uns eine umfassende Behandlung der Hautgesundheit einschließlich Hauterschlaffung, Hautstruktur und Hautton auf sichere Weise, mit Präzision und Zuversicht. Candela investiert weiterhin nicht nur in Technologie, sondern auch in die Erfüllung der Bedürfnisse eines breiteren Spektrums ästhetischer Behandlungen und ihrer Patienten auf klinisch validierte Weise, die sich sinnvoll und positiv auf die Erfahrung unserer Patienten auswirkt."

Candela wird die Systeme Glace, Matrix und Vbeam Pro auf der IMCAS 2026 vorstellen, mit Live-Produktvorführungen, wissenschaftlichen Präsentationen, einem speziellen Symposium zum Thema Epigenetik und Hautgesundheit sowie weiteren Möglichkeiten zum Austausch mit seiner globalen klinischen Community.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260129278061/de/

Contacts:

Sarvar Kothavala

VP, Global Advocacy, Professional Education Strategic Insights

Mobiltelefon: +1.415.760.0902

E-Mail: sarvark@candelamedical.com

Elena Yacoub

We. Communications

Büro: +1.425.578.1757

E-Mail: eyacoub@wecommunications.com