Anleger an der New Yorker Börse ziehen vor dem Wochenende die Reißleine. Der Dow Jones wird zum Handelsstart rund 0,6 Prozent tiefer bei 48.788 Punkten erwartet. Auch der technologielastige Nasdaq 100 verliert voraussichtlich 0,7 Prozent und sinkt auf 25.691 Zähler. Damit schmilzt das Kursplus des ersten Monats im neuen Jahr auf rund 1,7 Prozent zusammen.Für Verunsicherung sorgt vor allem die Personalpolitik von Donald Trump. Der US-Präsident hat einen Nachfolger für Notenbankchef Jerome Powell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
