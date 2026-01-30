Rohstoff-Aktien jetzt kaufen?: Bitcoin: Runter bis 71.000 $ ? | Apple: Chipmangel? | Adidas: Endlich Zahlen!

Anleger brauchen aktuell starke Nerven. Nachdem Gold und Silber zur Jahreswende durch die Decke gegangen sind, kommt jetzt die Korrektur - für die Rohstoffe und die Aktien aus der Branche. Wie sollten Anleger reagieren? Thema des Tages: Rücksetzer beim Rohstoffaktien ausnutzen? Gold und Silber stehen unter Druck. Was lange als sicherer Hafen galt, verliert plötzlich an Glanz, während auch Rohstoff-Aktien spürbar nachgeben. Minenwerte rutschen ab, Investoren werden nervös, Schlagzeilen sprechen von Trendbrüchen und Kapitalabflüssen. In genau solchen Phasen stellt sich die alte, aber entscheidende Frage: Ist jetzt der Moment zur Flucht - oder beginnt hier erst die eigentliche Chance? …Den vollständigen Artikel lesen ...
