WKN: 865985 | ISIN: US0378331005 | Ticker-Symbol: APC
Tradegate
30.01.26 | 15:56
214,25 Euro
-0,76 % -1,65
Branche
Hardware
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 500
S&P 100
DJ Industrial
Markus Weingran
30.01.2026 15:27 Uhr
206 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Rohstoff-Aktien jetzt kaufen?: Bitcoin: Runter bis 71.000 $ ? | Apple: Chipmangel? | Adidas: Endlich Zahlen!

Anleger brauchen aktuell starke Nerven. Nachdem Gold und Silber zur Jahreswende durch die Decke gegangen sind, kommt jetzt die Korrektur - für die Rohstoffe und die Aktien aus der Branche. Wie sollten Anleger reagieren? Thema des Tages: Rücksetzer beim Rohstoffaktien ausnutzen? Gold und Silber stehen unter Druck. Was lange als sicherer Hafen galt, verliert plötzlich an Glanz, während auch Rohstoff-Aktien spürbar nachgeben. Minenwerte rutschen ab, Investoren werden nervös, Schlagzeilen sprechen von Trendbrüchen und Kapitalabflüssen. In genau solchen Phasen stellt sich die alte, aber entscheidende Frage: Ist jetzt der Moment zur Flucht - oder beginnt hier erst die eigentliche Chance? …

© 2026 Markus Weingran
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

