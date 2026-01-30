Vaduz (ots) -Nach der Einstellung des Sendebetriebs des Landessenders "Radio Liechtenstein" im April 2025 war der Liechtensteiner Landeskanal vorübergehend ohne Ton. Im Zusammenhang mit der neuen Alarmierungslösung für Liechtenstein mit dem "Schweizer Radio und Fernsehen" (SRF) läuft ab sofort Radio SRF 1 auf dem Landeskanal.Die Warnung und Alarmierung der Bevölkerung gehören zu den zentralen Aufgaben des Bevölkerungsschutzes. Katastrophen und Notlagen können jederzeit und unerwartet eintreten - eine schnelle und verlässliche Alarmierung der Bevölkerung ist daher entscheidend. Liechtenstein konnte eine neue Alarmierungslösung mit dem "Schweizer Radio und Fernsehen" (SRF) vereinbaren. Das von der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) betriebene und bewährte Notdispositiv ICARO (Information Catastrophe Alarme Radio Organisation) steht den liechtensteinischen Behörden rund um die Uhr zur Verfügung. Aktuelle Informationen zur Gefahrensituation sind über die Radiosender SRF 1 und SRF 3 erhältlich.Aus diesem Grund wird auch auf dem Landeskanal ab sofort der Radiosender SRF 1 eingespielt, um in Krisen- und Notsituationen eine rasche Information der Bevölkerung sicherzustellen.Der Landeskanal ist seit dem 23. November 1992 ein für die Landesbehörden reservierter Fernsehkanal. Er liefert im Vollbild- und Teletext-System offizielle Informationen aus Fürstenhaus, Landtag, Regierung und Verwaltung. Der Landeskanal ist auch via Stream unter www.landeskanal.li abrufbar.Pressekontakt:Ministerium Inneres, Wirtschaft und SportStephan Jäger, GeneralsekretärT +423 236 76 83stephan.jaeger@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100938193