Mainz (ots) -Zum Auftakt der Leipziger Buchmesse (19. bis 22. März 2026) lädt das ZDF am 18. März 2026 zu einem 18-stündigen Lesemarathon ein: Literaturbegeisterte Leipziger Bürgerinnen und Bürger sowie Prominente aus verschiedenen Sparten lesen in der Schaubühne Lindenfels den Roman "Unterleuten" von Juli Zeh vor. Wer aktiv an diesem Lesemarathon teilnehmen möchte, kann sich noch bis zum 4. März 2026 bewerben. Unter lesemarathon.zdf.de wird das simultan in Gebärdensprache übersetzte Event live übertragen, und in den ZDFspaces (https://www.zdf.de/unternehmen/dein-zdf/zdfspaces-100.html) kann über die Themen des Romans diskutiert werden.ZDF-Lesemarathon in Zusammenarbeit mit ARD Kultur18 Stunden, 627 Seiten kurzweilige Literatur, rund 70 Lesende und ein Sofa, das im Viertelstundentakt neu besetzt wird: Persönlichkeiten aus Politik und Medien, Kulturschaffende, Influencer und Leipziger Bürgerinnen und Bürger lesen sich und das Publikum gemeinsam durch den Abend, die Nacht und den Morgen. Und sie alle tragen dazu bei, dass dieser literarische Marathon zu einem vielstimmigen Gesellschaftsporträt wird, genau wie Juli Zehs Roman selbst: ein Roman über ein deutsches Dorf und die Bruchlinien unserer Gesellschaft, über regionale Identitäten - und über Erfahrungen, die verbinden. Mit dabei sind neben der Autorin selbst unter anderen Thea Dorn, Jo Schück, Andrea Kiewel, Johannes B. Kerner, Katty Salié, Mona Ameziane, der Vorsitzende des Bundestags-Kulturausschusses Sven Lehmann sowie die Schauspielerinnen Purnima Grätz und Linda Belinda Podszus. Umgesetzt wird der Lesemarathon im Rahmen des Lesefestivals "Leipzig liest" und in Zusammenarbeit mit ARD Kultur.Start in der Schaubühne Lindenfels, Leipzig, ist am Mittwoch, 18. März 2026, um 18.00 Uhr, enden wird der Lesemarathon am Donnerstag, 19. März 2026, gegen 12.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bewerbungen für die Teilnahme sind bis zum 4. März 2026 möglich: lesemarathon@zdf.digitalInspiriert ist das Projekt von dem finnischen Sender YLE, der 2024 mit einer 18-stündigen Live-Rezitation eines finnischen Buchklassikers für Furore sorgte.Das ZDF zeigt die dreiteilige Verfilmung des Romans "Unterleuten" ab Mittwoch, 10. März 2026, 10 Uhr, im ZDF-Streaming-Portal sowie je eine Folge am 10., 12. und 13. März 2026 um 5.25 Uhr in ZDFneo.ZDFspacesDas Publikum zu Hause kann den Lesemarathon im ZDF-Streaming-Portal live verfolgen und über ZDFspaces Fragen stellen, kommentieren und mitdiskutieren - ein bisher einmaliges interaktives Kulturerlebnis. Als Teil des Pilotprojekts Public Spaces Incubator bieten die ZDFspaces neue digitale Räume für konstruktiven Austausch: transparent, vielfältig und respektvoll. Umfassende Informationen zum Public Spaces Incubator gibt es unter ZDFspaces (https://www.zdf.de/unternehmen/dein-zdf/zdfspaces-100.html)Das ZDF auf der Leipziger BuchmesseAuch in diesem Jahr wird das ZDF wieder auf der gemeinsamen Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat mit einem vielfältigen Programm auf der Leipziger Buchmesse präsent sein. Nähere Informationen folgen.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Britta Schröder und Maja Tripkovic per E-Mail unter schroeder.b@zdf.de, tripkovic.m@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100 ab Donnerstag, 19. März 2026, 10 Uhr.Weitere Informationen- Hier finden Sie Informationen zu ZDFspaces (https://www.zdf.de/unternehmen/dein-zdf/zdfspaces-100.html)- Hier finden Sie Informationen zum Public Spaces Incubator (https://www.zdf.de/unternehmen/dein-zdf/public-spaces-incubator-100.html)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6207582