ExxonMobil hat im vierten Quartal geliefert. Während der Ölpreis 2025 den stärksten Jahresrückgang seit 2020 verzeichnete, übertraf der größte börsennotierte Energiekonzern der westlichen Welt die Erwartungen bei Gewinn und Umsatz und schärfte zugleich den langfristigen Ausblick.Bereinigt verdiente ExxonMobil 1,71 Dollar je Aktie. Erwartet worden waren 1,68 Dollar. Der Umsatz belief sich auf 82,31 Milliarden Dollar und lag damit ebenfalls über dem Konsens. Unter dem Strich stand ein Nettogewinn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
