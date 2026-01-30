Anzeige
Freitag, 30.01.2026
Über 2 Mio. Unzen Gold - und trotzdem erst 59 Mio. USD Börsenwert?
WKN: 894648 | ISIN: US5398301094
Tradegate
30.01.26 | 17:16
530,30 Euro
+1,96 % +10,20
30.01.2026 15:42 Uhr
233 Leser
Lockheed Martin Aktie erreicht neues Allzeithoch

Die Lockheed Martin Aktie steht im Mittelpunkt der aktuellen Aktien News. Der US-Rüstungskonzern hat seine Zahlen für das vierte Quartal 2025 vorgelegt und damit die Markterwartungen leicht übertroffen. In einem Umfeld historisch hoher geopolitischer Spannungen und steigender Verteidigungsausgaben erreichte die Aktie nach Veröffentlichung der Ergebnisse ein neues Allzeithoch und legte zeitweise rund 4 % zu.

Lockheed Martin Aktie Chart (D1) Chartanalyse

Lockheed Martin Aktie Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Vollständigen Artikel weiterlesen


