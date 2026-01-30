EQS-News: Industries Department, Government of Maharashtra / Schlagwort(e): Vertrag/Sonstiges

DAVOS, Schweiz, 30. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Maharashtra hat in Davos ein wegweisendes Investitionspaket in Höhe von ca. 360 Mrd. US-Dollar bekannt gegeben und positioniert den Bundesstaat damit als besonders attraktives Investitionsziel. Der Ministerpräsident Devendra Fadnavis kündigte diese Investitionen an, als er die Delegation des Bundesstaats zur Jahrestagung des WEF in Davos leitete. Diese Investitionszusagen umfassen Absichtserklärungen und öffentliche Ankündigungen, die insgesamt ein Beschäftigungspotenzial für 3 bis 4 Millionen Menschen darstellen. Rund 83 Prozent der angekündigten Investitionen sind auf ausländische Direktinvestitionen zurückzuführen, wobei die Zusagen aus mehr als 18 Ländern stammen, darunter die USA, das Vereinigte Königreich, die Schweiz, Schweden, Singapur, die Niederlande, Japan, Italien, Deutschland, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Finnland, Spanien, Kanada, Belgien und Österreich. Die Abschlüsse umfassen sowohl Investitionsprojekte als auch strategische Partnerschaften. Die in den Ankündigungen hervorgehobenen Sektoren spiegeln die globalen Prioritäten in den Bereichen Technologie und Nachhaltigkeit wider. Im Fokus stehen Quantencomputing, KI-Rechenzentren, Halbleiter- und Elektronikfertigung, nachhaltiger Flugkraftstoff, erneuerbare Energien, grüner Stahl, Elektrofahrzeuge sowie Batterieökosysteme, fortschrittliche Gesundheitsversorgung und Biotechnologie, Initiativen zur Kreislaufwirtschaft, Agrartechnologie und Lebensmittelverarbeitung sowie digitale Infrastruktur. Mehrere Investitionen sind so strukturiert, dass sie ausländische Technologiepartner einbeziehen, um den Wissenstransfer und die lokale Produktion zu beschleunigen. Es wurden zwei Vorzeigeprojekte zur Entwicklung von Städten auf der grünen Wiese vorgestellt, für die globale Investitionszusagen in Höhe von jeweils rund 11 Mrd. US-Dollar vorliegen. Eines davon, die Maharashtra Innovation City, die sich über 40,5 Hektar erstreckt, ist als globaler Hub für KI und Rechenzentren konzipiert und soll fortschrittliche Forschung, Innovationsökosysteme sowie großskalige KI-Dateninfrastruktur beherbergen. Das andere, das Raigad Pen Growth Centre, erstreckt sich über ca. 486 Hektar und ist Teil der Mumbai 3.0-Initiative, die darauf abzielt, die Metropolregion Mumbai mit intelligenter Infrastruktur sowie nachhaltiger Stadtplanung zu entlasten und zu erweitern. Maharashtra hob zudem seine Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von Investitionsabsichten in realisierte Projekte hervor. Der Bundesstaat meldete für die bei WEF 2025 unterzeichneten Absichtserklärungen eine Konversionsrate von 75 Prozent, was eine vereinfachte Flächenzuweisung, koordiniertes behördenübergreifendes Genehmigungsmanagement sowie eine zielgerichtete Unterstützung bei der Projektausführung widerspiegelt. In Davos führte der Ministerpräsident bilaterale Treffen und Gesprächsrunden mit globalen Wirtschaftsführern, Finanzinstitutionen sowie Entwicklungspartnern zu Themen wie digitaler Verwaltung, Klimafinanzierung, städtischer Infrastruktur und sektorspezifischer Zusammenarbeit. Dies bekräftigt das Ziel von Maharashtra, ein globaler Produktions- und Innovationsmagnet zu sein, und lädt internationale Unternehmen, die in Indien nach Größenvorteilen, Kompetenzen und strategischen Partnerschaften suchen, dazu ein, Möglichkeiten im Bundesstaat Maharashtra zu erkunden. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2872554/Maharashtra_Pavilion.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/maharashtra-unterzeichnet-in-davos-absichtserklarungen-im-umfang-von-360-mrd-us-dollar-und-fuhrt-fortgeschrittene-verhandlungen-uber-weitere-120-mrd-us-dollar-302675107.html



