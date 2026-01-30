Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Aktien-, Gold- & Silberpreis-Rally, dann Kurseinbruch, extreme US-Dollar-Schwäche - an den Kapitalmärkten ist einiges los, so die Deutsche Börse AG."Es war eine sehr volatile Woche", erkläre Rainer Petz, der für Oddo BHF Anleihen handle. Angesichts der Turbulenzen seien als sicher geltende Bundesanleihen wieder gesucht. Zehnjährige würden am Freitagmittag mit 2,85 Prozent und damit unter den 2,90 Prozent der Vorwoche rentieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
