Seit September vergangenen Jahres hatten die Vertragspartner von Digital Charging Solutions aufgrund von Vertragsstreitigkeiten keinen Zugang mehr zu den Stadtwerke-Ladesäulen im Ladenetz-Verbund von Smartlab. Inzwischen wurde eine neue Vereinbarung geschlossen, sodass der Zugang nun wieder möglich ist. Hinter den Ladediensten von Mercedes-Benz, BMW (beide Anteilseigner an DCS), Mini, Smart, Hyundai oder auch Kia steht die Plattform von Digital Charging ...Den vollständigen Artikel lesen ...
