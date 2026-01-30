© Foto: UnsplashEin Fintech aus Singapur wird zur heißesten Spekulationsaktie des Jahres: +889 Prozent am Donnerstag, vorbörslich erneut dreistellig. Das Unternehmen beteuert, keinerlei unbekannte Infos zu haben.Die Aktie des in Singapur ansässigen Zahlungssoftwareanbieters TechCreate erlebt einen Kursanstieg, der selbst erfahrene Marktbeobachter ratlos zurücklässt. Am Donnerstag schoss die Aktie um 889 Prozent nach oben und wurde zeitweise von 8,90 US-Dollar auf 136,32 US-Dollar gehandelt. Das Handelsvolumen erreichte fast fünf Millionen Stück und lag damit beim 24-fachen des 20-Tage-Durchschnitts. TechCreate reagierte auf eine Anfrage der NYSE und erklärte, man kenne "keine wesentlichen nicht …Den vollständigen Artikel lesen
