Mainz (ots) -Zwei aufeinanderfolgende DFB-Pokalabende im Zweiten: Die ersten beiden Viertelfinale im Pokalwettbewerb der Männer sind am Dienstag, 3., und am Mittwoch, 4. Februar 2026, jeweils ab 20.15 Uhr im ZDF und im ZDF-Streaming-Portal zu sehen: Los geht es mit dem Duell der Bundesliga-Konkurrenten Bayer 04 Leverkusen und FC St. Pauli. Am Folgetag ist dann bei "sportstudio live" das K.-o.-Spiel von Titelverteidiger VfB Stuttgart beim Zweitligisten Holstein Kiel zu erleben.Moderator Jochen Breyer begrüßt am Dienstag, 3. Februar 2026, 20.15 Uhr, die Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF zum Auftaktspiel im diesjährigen DFB-Pokal-Viertelfinale zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC St. Pauli. ZDF-Fußball-Experte René Adler, als Profi langjähriger Torhüter in Leverkusen, bringt seine Fachkenntnisse in die ZDF-Übertragung ein. Der Anstoß in der BayArena erfolgt um 20.45 Uhr, das Spiel kommentiert Claudia Neumann. Für Interviews am Spielfeldrand ist Boris Büchler im Einsatz. In der Halbzeitpause meldet sich gegen 21.30 Uhr Marietta Slomka mit dem "heute journal". "sportstudio live" ist anschließend bis 23.05 Uhr auf Sendung.Gleiche Sendezeit für die Übertragung des zweiten Viertelfinales am Mittwoch, 4. Februar 2026, ab 20.15 Uhr. Moderatorin Lili Engels führt durch diesen Pokalabend, als Experte und Co-Kommentator ist der ehemalige Bundesliga-Profi Hanno Balitsch dabei. Das Spiel Holstein Kiel - VfB Stuttgart kommentiert Martin Schneider, für Interviews im Stadion steht Nils Kaben parat.Auslosung des DFB-Pokal-Halbfinales live im ZDFDie beiden weiteren Viertelfinale im DFB-Pokal der Männer werden am 10. und 11. Februar 2026 ausgetragen. Die Auslosung der DFB-Pokal-Halbfinale ist am Sonntag, 22. Februar 2026, gegen 17.15 Uhr bei "sportstudio live" im ZDF zu sehen. Am Schlusstag der Olympischen Winterspiele überträgt das ZDF im Anschluss an die finalen Wettbewerbe in Mailand und Cortina ab 16.20 Uhr das Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga der Frauen zwischen FC Bayern München und VfL Wolfsburg - und in der Halbzeitpause ist dann die Auslosung der zwei Semifinale zu verfolgen.