Der US-Finanzdienstleister SoFi Technologies hat am Freitag starke Zahlen für das vierte Quartal präsentiert und damit nicht nur die Erwartungen der Analysten übertroffen, sondern erstmals auch die Milliardenmarke beim Umsatz geknackt. Die Aktie trotzt dem durchwachsenen Gesamtmarkt und legt zum Handelsstart an der Wall Street kräftig zu.Der Wachstums-Champion (siehe DER AKTIONÄR 50/2025) macht seinem Ruf wieder einmal alle Ehre: SoFi hat den bereinigten Umsatz im vierten Quartal um 37 Prozent auf
