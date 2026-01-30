Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 30 janvier/January 2026) - The common shares of Organic Potash Corporation will be delisted from the CSE at market close today, January 30, 2026.

Organic Potash Corporation is currently suspended. See Bulletin 2024-1020.

_________________________________

Les actions ordinaires de Organic Potash Corporation seront radiées de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 30 janvier 2026.

Organic Potash Corporation est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2024-1020.

Date: Market Close/Clôture du marchés le 30 JAN 2026 Symbol(s)/Symbole(s): OPC

Source: Canadian Securities Exchange (CSE)