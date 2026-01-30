Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 30 janvier/January 2026) - The common shares of Organic Potash Corporation will be delisted from the CSE at market close today, January 30, 2026.
Organic Potash Corporation is currently suspended. See Bulletin 2024-1020.
_________________________________
Les actions ordinaires de Organic Potash Corporation seront radiées de la CSE à la clôture du marché aujourd'hui, le 30 janvier 2026.
Organic Potash Corporation est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2024-1020.
|Date:
|Market Close/Clôture du marchés le 30 JAN 2026
|Symbol(s)/Symbole(s):
|OPC
If you have any questions or require further information, please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
Source: Canadian Securities Exchange (CSE)