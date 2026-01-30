Anzeige
WKN: A1JULM | ISIN: IE00B6YX5C33 | Ticker-Symbol: SPY5
Tradegate
30.01.26 | 15:59
582,19 Euro
+0,11 % +0,63
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
SPDR S&P 500 UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SPDR S&P 500 UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
582,32582,4217:24
582,39582,4917:24
XTB
30.01.2026 16:19 Uhr
109 Leser
Artikel bewerten:
(0)

ETF Analyse der Woche | SPDR S&P 500 UCITS ETF

Ein guter ETF Vergleich hilft Anlegern dabei, das passende Produkt für die eigene Strategie zu finden. Denn nicht jeder ETF passt zu jedem Depot: Kosten, Index, Ausschüttung, Währungsrisiko und die Zusammensetzung der Top-Positionen können sich deutlich unterscheiden.

In diesem Artikel schauen wir uns eine konkrete ETF Empfehlung genauer an: den SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist). Der ETF bildet den S&P 500 Index nach und ermöglicht damit Zugang zu den 500 größten US-Unternehmen - ein Klassiker für langfristig orientierte Investoren.

