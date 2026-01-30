ETF Analyse der Woche | SPDR S&P 500 UCITS ETF

Ein guter ETF Vergleich hilft Anlegern dabei, das passende Produkt für die eigene Strategie zu finden. Denn nicht jeder ETF passt zu jedem Depot: Kosten, Index, Ausschüttung, Währungsrisiko und die Zusammensetzung der Top-Positionen können sich deutlich unterscheiden.

In diesem Artikel schauen wir uns eine konkrete ETF Empfehlung genauer an: den SPDR S&P 500 UCITS ETF (Dist). Der ETF bildet den S&P 500 Index nach und ermöglicht damit Zugang zu den 500 größten US-Unternehmen - ein Klassiker für langfristig orientierte Investoren.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 71 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.